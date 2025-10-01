ua en ru
Вадим Карпьяк мобилизовался в ВСУ: где будет служить ведущий телемарафона

Среда 01 октября 2025 17:55
Вадим Карпьяк мобилизовался в ВСУ: где будет служить ведущий телемарафона Вадим Карпьяк рассказал о мобилизации в ВСУ (фото: instagram.com/vadymkarpiak)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Украинский журналист и телеведущий Вадим Карпьяк объявил о мобилизации в Вооруженные Силы Украины.

Как сообщает РБК-Украина, свое решение он прокомментировал в заметке на Facebook.

Почему Вадим Карпьяк мобилизовался в ВСУ

По словам 48-летнего ведущего, он решил взять на себя ответственность и присоединиться к борьбе против агрессора.

"Сегодня был мой последний день как ведущего разговорных студий "Єдиних Новин". Я мобилизуюсь. Люблю своих детей и не хочу передавать эту войну им в наследство. Если мы хотим ее закончить, то каждый должен брать на себя ответственность", - написал Карпьяк.

"Мы с любимой согласились, что ее ответственность сейчас, это заниматься детьми, а моя - быть в силах обороны. Я сотни раз повторял в эфире, что армии не хватает людей. Пришло время самому стать одним из них. Потому что как сказал мне один умный человек: надо жить так, как проповедуешь", - добавил он.

Вадим Карпьяк мобилизовался в ВСУ: где будет служить ведущий телемарафонаВадим Карпьяк присоединился к ВСУ (фото: facebook.com/vkarpiak)

Свое решение он также прокомментировал в телемарафоне. По словам Вадима, когда-то он мечтал объявить о победе из студии. Однако впоследствии осознал, что ее нужно приближать лично в составе Сил обороны.

"Но чем дальше, тем больше было это внутреннее понимание, что эту победу нельзя просто сидеть и ждать. Ее нужно как-то приближать, очевидно, в рядах сил обороны. Поэтому я созрел до того, чтобы мобилизоваться", - сказал он.


Где будет служить Вадим Карпьяк

Телеведущий не стал скрывать место службы. Он будет защищать страну в составе 8-го корпуса Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

"Мы на ICTV много и плодотворно сотрудничали с ними. Я видел этих воинов в деле и горжусь, что смогу присоединиться к их рядам. С детства за 8-й корпус ДШВ", - рассказал он.

Карпьяк добавил, что в ближайшие две недели будет завершать личные дела, а затем будет проходить ВВК и БОВП.

Кто такой Вадим Карпьяк

Украинский журналист, телеведущий и радиоведущий. Родился 27 января 1977 года в городе Коломыя Ивано-Франковской области.

Работает в телемарафоне на канале ICTV. В июне 2022 года получил орден "За заслуги" III степени.

Карпьяк женат на Татьяне Пушновой. Вместе они воспитывают двоих детей - дочь Марту и сына Ореста. Также у ведущего есть сын Марк от первого брака.

