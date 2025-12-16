"В нас немає табу". Козловський чесно про ревнощі у шлюбі та поцілунок з Могилевською

Що сказав Козловський про ревнощі у шлюбі

Віталію приємно отримувати увагу на тлі нової хвилі популярності. Проте справжнє щастя та наповнення йому приносить родина, тож приводів для ревнощів він не створює.

"Мені це все дуже приємно, але як можна поміняти душу на разову радість? Я це все вже пройшов у минулому, коли не був готовий до сім'ї. Я бавився у все це. Але це мене ніколи не наповнювало" - зазначив співак.

"Наповнює одна людина, з якою ти хочеш закцентувати весь свій напрямок: духовний, душевний, любовний, фінансовий, робочий. Я заточений чисто на сім’ю", - додав він.

Козловський з дружиною та сином (фото: instagram.com/yuliabakumenko)

Поцілунок з Могилевською не став проблемою?

Віталій згадав пристрасний поцілунок на сцені, який викликав неоднозначну реакцію в мережі. Багато користувачів тоді критикували артистів, адже в обох є власні родини. Проте сам Віталій в цьому нічого поганого не бачить.

"Це був просто порив двох артистів на сцені. День, напевно, у підсвідомості якась вдячність одне одному, тому що нам було класно. Ми згадали якісь минулі часи, коли виходили разом із цією самою піснею, відправили меседж разом на сцену. І ми кайфанули просто від цього вайбу, який був на сцені".

Козловський та Могилевська (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Для його стосунків з дружиною цей перфоманс не став проблемою. Навпаки, кохана підтримала. За словами Козловського, у них панує цілковита довіра у шлюбі.

"В нас настільки довірливі відносини, що не потрібно такі речі проговорювати. В нас немає табу, в нас немає секретів одне від одного. Я дуже відкритий зі своєю дружиною", - поділився він.

Ба більше, вони спокійно заглядають в телефони одне одного, а сваритися можуть виключно у робочих питаннях.

"Коли я служу своїй дружині, в мене тоді в житті більше успіху. Я розумію, що моя дружина мене не може підвести. Вона зацікавлена, щоб в мене було все добре. Мені треба ще більше їй довіритися, але в мене є амбіції та свої погляди. І це завжди вічний конфлікт", - підсумував він.

Нагадаємо, пара таємно одружилася наприкінці 2023 року, а в лютому 2024 року у них народився син Оскар.