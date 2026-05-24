Усик вразив ефектним виходом на бій з Верховеном (відео)

Яким був вихід Усика на ринг в Гізі

Виходи опонентів на арену були виконані в стилізованій єгипетській тематиці, що підкреслювала масштаб події біля пірамід. Обидва вони з’явилися в супроводі "фараонів", що перенесло глядача в атмосферу стародавнього Єгипту.

Драматизму додало освітлення, яке поступово нарощувало напругу перед стартом бою.

Стародавні споруди стали частиною шоу, набувши вогняного відтінку. Додатковий ефект створювали феєрверки та смолоскипи.

Олександр привернув увагу виходом у костюмі, стилізованому під обладунки легіонера. Образ наче символізує захист і водночас готовність до бою.

Як Усик виходив на бій з Верховеном (скриншоти)

Грандіозності додав музичний супровід. Боксер традиційно виходив під пісню Васила Жадана "Барабани", яка вже стала його впізнаваним саундтреком.

Композиція закликає до згуртованості, стійкості перед викликами та збереження власної гідності й історичного коріння. У ній вдало поєднуються елементи естрадного року та народні мотиви.

Інші виходи Усика перед боєм

Під час битви поглядами 19 травня Усик з'явився у костюмі блакитного кольору бренду чоловічого одягу DAMIRLI Ельвіри Гасанової.

У ньому сучасна чоловіча форма поєднується з українським сакральним кодом і символами внутрішньої сили. Особливий акцент зроблено на золотій вишивці.

"Тут золото - не про розкіш. Це символ світла, гідності, сонця та незламної енергії. На фоні глибокого синього кольору золоті елементи виглядають як світло в темряві - як нагадування про силу, яка не зникає навіть у найскладніші часи", - йшлося в описі бренду в Instagram.

Центральним елементом став тризуб, вписаний у соняшник. За словами творців образу, він символізує Україну, життя, землю та людей, які тягнуться до світла.

"Тризуб усередині нього - символ держави, волі та ідентичності", - пояснив бренд.

Також у костюмі використано орнаменти, натхненні українською вишивкою та козацькими мотивами. Ромби й геометричні символи - це захисні знаки, а пояс з написом "ІС ХС НІКА" означає перемогу світла над темрявою.



На фінальній пресконференції Усик постав у білому костюмі з золотими елементами. Тут дизайнери продемонстрували "код української ідентичності, силу та духовну опору".

За концепцією, "білий колір уособлює впевненість людини, яка знає, хто вона і за що стоїть". Костюм складається з шортів та накидки плащової конструкції.

Симвлічних акцентів додає золотий орнамент. У центрі композиції - тризуб як знак волі, незламності та історичної спадковості.

"Орнаменти нагадують коріння - зв’язок із землею, культурою та людьми, які формують силу нації", - зазначено в описі.

У цьому образі творці хотіли створити відчуття сучасного козацького обладунку, який побудований на вірі, характері та особистих цінностях. Відкриті руки демонструють готовність до боротьби, діалогу та відповідальності.

Таким чином, Олександр показує, що виходить на ринг не лише як чемпіон, а як представник України.



Що відомо про бій Усика та Верховена

Поєдинок проходить на плато Гіза в Єгипті - це одна з найвідоміших археологічних локацій світу. Спеціальну відкриту арену звели просто неба біля підніжжя пірамід, зробивши подію не лише спортивною, а й видовищною.

Поєдинок офіційно санкціонований як добровільний захист титулу чемпіона світу WBC у надважкій вазі, яким володіє Усик. Окрім основного поясу, на кону також стоїть титул журналу The Ring і спеціально створений ексклюзивний пояс WBC під назвою "Король Нілу".