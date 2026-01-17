Усик відверто пояснив, чому наступним суперником стане Вайлдер

Місія в Америці: чому Усик обрав саме Вайлдера

Непереможений український важковаговик Олександр Усик (24-0, 15 КО) націлений на поєдинок проти колишнього чемпіона за версією WBC Деонтея Вайлдера (44-4-1, 43 КО).

Головною мотивацією для проведення цього бою є бажання українця виступити на території Сполучених Штатів.

За словами Усика, Вайлдер залишається останньою вагомою фігурою у надважкій вазі, яку він ще не перемагав.

Українець нагадав, що протягом останнього десятиліття світовий бокс тримався на "великій трійці": Тайсоні Ф'юрі, Ентоні Джошуа та Деонтеї Вайлдері.

Оскільки двоє перших вже двічі поступалися Олександру, американець став логічною спортивною ціллю.

Статус переговорів та відмова від поясу WBO

Наразі між командами боксерів триває переговорний процес. Деонтей Вайлдер висловив попередню згоду на протистояння, що відкриває шлях до підписання контракту.

Спортивний інтерес Усика підкріплюється прагненням остаточно закріпити свій статус домінатора в цій ваговій категорії.

Заради реалізації масштабних планів Олександр Усик пішов на стратегічний крок - відмову від титулу WBO.

Це рішення було прийняте через обов’язковий захист поясу проти Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО), що заважало організації більш медійних поєдинків.

Зараз пріоритетом для українця є фіналізація кар'єри на власних умовах та монетизація статусу головної зірки світового боксу.