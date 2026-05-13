Ломаченко повертається на ринг: дата бою та список потенційних суперників

Легендарний український боксер Василь Ломаченко, який минулого року оголосив про завершення кар'єри, несподівано вирішив повернутися у професійний бокс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Ring .

Причини сенсаційного камбеку

Ломаченко оголосив про завершення кар'єри у червні 2025 року, перебуваючи у статусі чинного чемпіона світу за версією IBF. Головною причиною такого кроку називали хронічні проблеми зі спиною, які супроводжували спортсмена протягом останніх років.

Проте після майже року реабілітації та відпочинку ветеран відчув готовність до нових викликів. За даними оглядача The Ring Майка Коппінджера, стан здоров'я боксера стабілізувався, що дозволило йому розпочати планування наступного тренувального табору.

Статус вільного агента та нові промоутери

Важливим чинником у поверненні Ломаченка став юридичний нюанс: у вівторок, 12 травня, офіційно сплив термін дії його багаторічного контракту з промоутерською компанією Top Rank Боба Арума.

Наразі боксер перебуває у статусі вільного агента. Це відкриває шлях до співпраці з амбітним проєктом Zuffa Boxing, за яким стоять очільник UFC Дейна Вайт та голова Головного управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх. Очікується, що саме саудівські інвестори можуть запропонувати українцю найвигідніші умови для фінального етапу його кар'єри.

Хто стане наступним суперником

Інсайдери зазначають, що Ломаченко не зацікавлений у "розігрівочних" поєдинках. Його мета – топові імена та битви за пояси. Серед потенційних суперників на осінь 2026 року зокрема фігурують: Джервонта Девіс, Шакур Стівенсон та Девін Хейні.

Останні бої Ломаченка

З осені 2022 року українець провів лише три поєдинки. Два з них виграв та в одному поступився.

У жовтні 2022-го одноголосним рішенням суддів здолав у рейтинговому протистоянні американця Джамейна Ортіса. У травні 2023-го з таким же результатом поступився в бою за титул абсолютного чемпіона світу ще одному представнику Сполучених Штатів – Девіну Хейні.

В травні 2024-го переміг технічним нокаутом австралійця Джорджа Камбососа. На кону в поєдинку стояв вакантний титул чемпіона IBF. З того часу на ринг не виходив.

Головні досягнення боксера

38-річний Ломаченко (18-3, 12 KO) є одним із найтитулованіших боксерів в історії України. У його активі: