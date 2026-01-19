Усик претендує на "Нокаут року" від The Ring: хто суперники

Авторитетний боксерський журнал The Ring оприлюднив список номінантів на нагороду "Нокаут року"-2025. Серед п'яти претендентів – український чемпіон у надважкій вазі Олександр Усик.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Х журналу.
Усик потрапив до шортлиста завдяки яскравому завершенню реваншу проти британця Даніеля Дюбуа. Бій відбувся 19 липня у Лондоні на легендарній арені "Вемблі".
У п'ятому раунді бою українець спочатку відправив суперника в нокдаун, а згодом нокаутував потужним лівим хуком.
Завдяки цій перемозі Усик об'єднав усі пояси в надважкій вазі та втретє в своїй кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу.
На нагороду "Нокаут року", окрім українця, претендують ще чотири бійці. Зокрема, чинний володар титулу WBO в надважкій вазі британець Фабіо Вордлі.
Повний список номінантів на "Нокаут року"-2025
Переможця номінації "Нокаут року", а також лауреатів інших нагород, буде оголошено 30 січня під час церемонії The Ring Awards, яка відбудеться в Нью-Йорку.
