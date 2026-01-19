Усик претендует на "Нокаут года" от The Ring: кто соперники

Авторитетный боксерский журнал The Ring обнародовал список номинантов на награду "Нокаут года"-2025. Среди пяти претендентов - украинский чемпион в супертяжелом весе Александр Усик.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Х журнала.
Усик попал в шортлист благодаря яркому завершению реванша против британца Даниэля Дюбуа. Бой состоялся 19 июля в Лондоне на легендарной арене "Уэмбли".
В пятом раунде боя украинец сначала отправил соперника в нокдаун, а затем нокаутировал мощным левым хуком.
Благодаря этой победе Усик объединил все пояса в супертяжелом весе и в третий раз в своей карьере стал абсолютным чемпионом мира.
На награду "Нокаут года", кроме украинца, претендуют еще четыре бойца. В частности, действующий обладатель титула WBO в супертяжелом весе британец Фабио Уордли.
Полный список номинантов на "Нокаут года"-2025
Победителя номинации "Нокаут года", а также лауреатов других наград, объявят 30 января во время церемонии The Ring Awards, которая состоится в Нью-Йорке.
