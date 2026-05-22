Усик із рекордною вагою поступився Верховену: як пройшла церемонія зважування (повне відео)

Скільки важать суперники за день до битви

Усик показав найбільшу вагу в кар'єрі – 105,8 кг. До цього рекордна вага українського боксера була перед його попереднім поєдинком проти британця Даніеля Дюбуа в липні минулого року – 103,1 кг.

Натомість Верховен, схоже, вирішив зігнати вагу ближче до бою. Якщо раніше його вага складала приблизно 125 кг, то за день до виходу в ринг Король кікбоксінгу показав 117,3 кг. Нідерландець має суттєву перевагу в антропометрії: він не лише важчий, але й вищий за українця на 5 см.

Результати зважування Усик – Верховен:

Олександр Усик – 105,8 кг

– 105,8 кг Ріко Верховен – 117,3 кг

Також відбулася чергова і остання перед безпосередньою зустріччю на рингу битва поглядів. Вона тривала понад хвилину.

Бій Усик - Верховен: дата, місце та статус

Грандіозне шоу відбудеться у суботу, 23 травня, в унікальному місці – біля підніжжя пірамід Гізи в Єгипті. Суперники вийдуть на ринг не раніше 23:45 за київським часом.

Поєдинок Усик – Верховен офіційно санкціонований WBC як добровільний захист титулу чемпіона світу у надважкій вазі. Спеціально для цієї події організація розробила унікальний пояс, який отримає переможець "Битви в Гізі".

Для Усика (24-0, 15 КО) це перший вихід у ринг після липневої перемоги над Даніелем Дюбуа, яка зробила його абсолютним чемпіоном у хевівейті.

Попри зірковий статус у кікбоксингу, Верховен має мінімальний досвід у професійному боксі, провівши лише один офіційний бій (1-0, 1 КО).

Окрім головного поєдинку вечора, в андеркарді відбудуться ще вісім боїв. Зокрема українець Даніель Лапін проведе титульну битву проти француза Бенджаміна Мендеса Тані, захищаючи пояси IBF Intercontinental, WBA Continental та WBO International у напівважкій вазі. До слова, обидва суперники вклалися у ліміт напівважкого дивізіону (79,3 кг). Лапін показав на вагах 78,8 кг, Тані виявився трохи важчим – 79,1 кг.

Де дивитися поєдинок в Україні

Офіційним транслятором вечора став сервіс "Київстар ТБ". Показ буде доступний у пакеті "Преміум HD" та інших аналогах із доступом до спортивного контенту.

Крім того, у всьому світі бокс транслюватиме платформа DAZN. В Україні прямий ефір з Єгипту на цій платформі можна буде придбати за системою PPV.