"Уособлює безсмертя": Майлі Сайрус отримала зірку на Алеї слави й розчулила промовою

Відома американська співачка Майлі Сайрус отримала одну з найпрестижніших відзнак у світі шоу-бізнесу - власну іменну зірку на голлівудській "Алеї слави". Урочиста церемонія відкриття відбулася в Лос-Анджелесі та зібрала найближчих людей артистки, друзів і зіркових гостей.
Під час урочистої церемонії, куди підтримати виконавицю прийшли члени її родини і друзі, Майлі Сайрус подякувала за постійну підтримку та наголосила, що ця нагорода має для неї глибокий символічний зміст. За її словами, зірка на "Алеї слави" для неї - це не просто відзнака, а символ творчого "безсмертя" та можливості залишити слід у культурі.
"Ця зірка якимось чином символізує безсмертя. І хоча мені подобається ця ідея, саме усвідомлення того, що я не буду жити вічно, дає той імпульс, який запалює моє серце. Це не нагорода, яку можна виграти чи зібрати в колекцію. Для мене важливіше те, що залишиться після мене і зможе надихати інших", - сказала вона.
Крім того, співачка пригадала своє дитинство, коли разом із батьком гуляла Голлівудським бульваром і навіть не могла уявити, що колись її ім'я опиниться поруч із легендами світового кіно та музики. Тепер ця мрія стала реальністю.
Церемонія зібрала чимало відомих гостей, які прийшли підтримати артистку в цей важливий момент. Зокрема, на заході помітили нареченого Майлі - Макса Морандо, маму Тішу Сайрус, сестру Бренді Сайрус, а також подруг: акторку Аню Тейлор-Джой та дизайнерку Донателлу Версаче.
Особливої уваги вимагав і вихід співачки безпосередньо на церемонію. Вона з'явилася на "Алеї слави" у вінтажній сукні Versace з колекції 2015 року. Образ поєднав елегантність і сміливість, підкресливши статус зірки.
Всесвітньо відома музикантка і акторка Майлі Сайрус отримала зірку на Голлівудській "Алеї слави" за значний внесок у музику та багаторічні досягнення в індустрії розваг. За роки своєї кар'єри, яку вона почала в досить юному віці, вона пройшла шлях від підліткової зірки Disney до глобальної поп-ікони. Сьогодні співачка буквально формує нові тренди в музиці та стилі.
До того ж організатори відзначили її успіхи як співачки, авторки пісень і виконавиці, чиї хіти неодноразово очолювали світові чарти та збирали мільярди прослуховувань.