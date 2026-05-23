"Олицетворяет бессмертие": Майли Сайрус получила звезду на Аллее славы и растрогала речью

Особая "звезда" и эмоции Майли

Во время торжественной церемонии, куда поддержать исполнительницу пришли члены ее семьи и друзья, Майли Сайрус поблагодарила за постоянную поддержку и отметила, что эта награда имеет для нее глубокий символический смысл. По ее словам, звезда на "Аллее славы" для нее - это не просто награда, а символ творческого "бессмертия" и возможности оставить след в культуре.

"Эта звезда каким-то образом символизирует бессмертие. И хотя мне нравится эта идея, именно осознание того, что я не буду жить вечно, дает тот импульс, который зажигает мое сердце. Это не награда, которую можно выиграть или собрать в коллекцию. Для меня важнее то, что останется после меня и сможет вдохновлять других", - сказала она.

Кроме того, певица вспомнила свое детство, когда вместе с отцом гуляла по Голливудскому бульвару и даже не могла представить, что когда-то ее имя окажется рядом с легендами мирового кино и музыки. Теперь эта мечта стала реальностью.

Звездные гости и стильное появление "виновницы"

Церемония собрала немало известных гостей, которые пришли поддержать артистку в этот важный момент. В частности, на мероприятии заметили жениха Майли - Макса Морандо, маму Тишу Сайрус, сестру Бренди Сайрус, а также подруг: актрису Аню Тейлор-Джой и дизайнера Донателлу Версаче.

Особого внимания требовал и выход певицы непосредственно на церемонию. Она появилась на "Аллее славы" в винтажном платье Versace из коллекции 2015 года. Образ соединил элегантность и смелость, подчеркнув статус звезды.

За что Сайрус получила почетную награду

Всемирно известная музыкантка и актриса Майли Сайрус получила звезду на Голливудской "Аллее славы" за значительный вклад в музыку и многолетние достижения в индустрии развлечений. За годы своей карьеры, которую она начала в довольно юном возрасте, она прошла путь от подростковой звезды Disney до глобальной поп-иконы. Сегодня певица буквально формирует новые тренды в музыке и стиле.

К тому же организаторы отметили ее успехи как певицы, автора песен и исполнительницы, чьи хиты неоднократно возглавляли мировые чарты и собирали миллиарды прослушиваний.