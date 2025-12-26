ua en ru
Українця Олексія Середу номінували на звання спортсмена року

П'ятниця 26 грудня 2025 17:10
UA EN RU
Українця Олексія Середу номінували на звання спортсмена року Олексій Середа (фото: Ukrainian Diving Federation)
Автор: Катерина Урсатій

Український стрибун у воду Олексій Середа увійшов до переліку кандидатів на індивідуальну нагороду European Aquatics за підсумками 2025 року. Переможця визначать за результатами голосування серед провідних атлетів континенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на European Aquatics.

Шлях до визнання: головні конкуренти Середи

European Aquatics офіційно включила українця до короткого списку голосування. Крім представника України, на титул найкращого претендують ще чотири атлети:

  • Андржей Ржешутек (Польща);
  • Джордан Хоулден (Велика Британія);
  • Маттео Санторо (Італія);
  • Морітц Веземанн (Німеччина).

Раніше за підсумками внутрішнього сезону Національний олімпійський комітет вже визнав Середу найкращим спортсменом року в Україні.

Феноменальний успіх 2025 року

Для 19-річного стрибуна минулий змагальний цикл став періодом встановлення рекордів.

На чемпіонаті Європи, що приймала Анталья, Середа продемонстрував стовідсотковий результат, здобувши три золоті медалі у трьох дисциплінах: особистих стрибках з вишки, синхроні та у змішаному командному турнірі.

На світовій арені у Сінгапурі Олексій став віцечемпіоном світу, виборовши перше за десятиліття особисте "срібло" для України на такому рівні.

Це досягнення стало єдиною нагородою української збірної на турнірі. В активі атлета також срібна медаль Суперфіналу Кубка світу.

Плани на майбутній сезон та виклики 2026 року

Сам спортсмен оцінює свої результати як прогресивні, проте не збирається зупинятися на досягнутому. У коментарі для ЗМІ він зазначив, що вже розпочав підготовку до перших етапів Кубка світу, які стартують у січні.

"Моя робота приносить плоди, і це мотивує. На чемпіонаті світу я був за крок до перемоги, тому тепер головна мета - золото. Ми продовжуємо працювати у тандемі з Марком Гриценком, і я вже відчуваю стабільність у наших синхронних виступах", - підкреслив атлет для сайту "Суспільне Спорт".

Ключовим турніром 2026 року для Середи стане чемпіонат Європи в Парижі, де він планує захистити свої титули та змагатися за нагороди у всіх можливих дисциплінах.

Раніше ми повідомляли про те,що національний олімпійський комітет України визначив лауреатів 2025 року в олімпійських видах спорту.

Також дізнайтеся усіх тріумфаторів премії The Best FIFA Football за підсумками 2025 року.

