Українці розривають Європу: навіщо Яремчук змінив прізвище на формі та за що покарали Забарного

22:42 25.04.2026 Сб
3 хв
Ви могли цього не помітити у трансляції, але забиті голи Яремчука мали секретний підтекст
aimg Катерина Урсатій
Ілля Забарний (фото: Getty Imagas)

Українські легіонери видали продуктивний вікенд у топ-чемпіонатах: від гольових звершень у Франції до залізної стабільності в Португалії та непростих випробувань на іспанських полях.

Про це повідомляє РБК-Україна з поисланням на результати матчів.

Тріумф "Ільяса-Лео": Яремчук розриває Лігу 1 у незвичних футболках

Український форвард "Ліона" Роман Яремчук став головним героєм 31-го туру чемпіонату Франції.

У надважливому протистоянні з "Осером" нападник вперше відзначився дублем за "ткачів", допомігши команді здобути перемогу з рахунком 3:2.

Особливістю матчу стала участь гравців у соціальній акції проти дискримінації.

Яремчук провів гру у двох різних джерсі: у першому таймі на його спині було ім'я "Ільяс", під яким він відкрив рахунок на 19-й хвилині після прострілу Абнера Вінісіуса.

По перерві Роман вийшов з іменем "Лео" і на 65-й хвилині знову вразив ворота, скориставшись передачею Толіссо.

Головний тренер Паулу Фонсека високо оцінив перформанс українця.

"Роман провів блискучий матч. Ми домінували та заслужили на ці три очки, які дозволяють нам продовжувати мріяти про Лігу чемпіонів", - зазначив тренер.

Загалом Яремчук провів на полі 77 хвилин, виконавши 12 точних пасів. Тепер у його активі 3 голи за французький клуб після зимового переходу.

Забарний - "тіньовий" плеймейкер ПСЖ та вимушена пауза

Центральний захисник Ілля Забарний продовжує безальтернативно тримати місце в основі парижан.

У поєдинку проти "Анже" (3:0) українець не лише надійно відіграв у захисті, а й став ініціатором двох гольових атак.

Саме після його передач партнери розганяли випади, що завершилися взяттями воріт від Лі Кан Іна та Маюлу.

Попри успішний матч, українець отримав погані новини.

Через перебір жовтих карток (п'ята в сезоні була зафіксована у грі з "Нантом") Забарний буде дискваліфікований на наступний тур проти "Лор'яна".

Втім, покарання набуває чинності лише з 28 квітня, що дозволило йому допомогти команді зараз і зберегти 6-очковий відрив ПСЖ від "Ланса".

Непохитна "Бенфіка" Трубіна та криза "Жирони" Циганкова

У Португалії Анатолій Трубін допоміг "Бенфіці" розгромити "Морейренсе" (4:1).

Хоча українець і пропустив один м'яч у першому таймі, він записав на свій рахунок три важливі сейви.

Лісабонці залишаються єдиним клубом у Європі, який ще не програвав у національній першості сезону 2025/26, утримуючи другу сходинку в таблиці. Георгій Судаков цей матч провів у запасі.

Натомість в Іспанії справи Віктора Циганкова пішли не за планом. Його "Жирона" мінімально поступилася "Валенсії" (1:2), продовживши безвиграшну серію до трьох ігор.

Віктор відіграв повний поєдинок, був одним із найактивніших у складі каталонців (27 пасів, 1 удар), проте врятувати команду від 14-го місця в Ла Лізі не зміг.

Анонс найближчих подій

  • 28 квітня: ПСЖ із Забарним зіграє у півфіналі Ліги чемпіонів проти "Баварії".
  • 1 травня: "Жирона" Циганкова спробує перервати серію невдач у грі з "Мальоркою".
  • 3 травня: "Ліон" Яремчука завітає в гості до "Ренна".
Під ударом Харків, Дніпро та Київщина: що відомо про наслідки нічної атаки
Під ударом Харків, Дніпро та Київщина: що відомо про наслідки нічної атаки
Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв’ю з Іваном Вигівським
Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв'ю з Іваном Вигівським