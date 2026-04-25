Украинцы разрывают Европу: зачем Яремчук сменил фамилию на форме и за что наказали Забарного

22:42 25.04.2026 Сб
Вы могли этого не заметить в трансляции, но забитые голы Яремчука имели секретный подтекст
aimg Екатерина Урсатий
Илья Забарный (фото: Getty Images)

Украинские легионеры выдали продуктивный уикенд в топ-чемпионатах: от голевых свершений во Франции до железной стабильности в Португалии и непростых испытаний на испанских полях.

Триумф "Ильяса-Лео": Яремчук разрывает Лигу 1 в необычных футболках

Украинский форвард "Лиона" Роман Яремчук стал главным героем 31-го тура чемпионата Франции.

В важнейшем противостоянии с "Осером" нападающий впервые отметился дублем за "ткачей", помог команде одержать победу со счетом 3:2.

Особенностью матча стало участие игроков в социальной акции против дискриминации.

Яремчук провел игру в двух разных джерси: в первом тайме на его спине было имя "Ильяс", под которым он открыл счет на 19-й минуте после прострела Абнера Винисиуса.

После перерыва Роман вышел с именем "Лео" и на 65-й минуте снова поразил ворота, воспользовавшись передачей Толиссо.

Главный тренер Паулу Фонсека высоко оценил перформанс украинца.

"Роман провел блестящий матч. Мы доминировали и заслужили эти три очка, которые позволяют нам продолжать мечтать о Лиге чемпионов", - отметил тренер.

Всего Яремчук провел на поле 77 минут, выполнив 12 точных пасов. Теперь в его активе 3 гола за французский клуб после зимнего перехода.

Забарный - "теневой" плеймейкер ПСЖ и вынужденная пауза

Центральный защитник Илья Забарный продолжает безальтернативно держать место в основе парижан.

В поединке против "Анже" (3:0) украинец не только надежно сыграл в защите, но и стал инициатором двух голевых атак.

Именно после его передач партнеры разгоняли выпады, завершившиеся взятиями ворот от Ли Кан Ина и Маюлу.

Несмотря на успешный матч, украинец получил плохие новости.

Из-за перебора желтых карточек (пятая в сезоне была зафиксирована в игре с "Нантом") Забарный будет дисквалифицирован на следующий тур против "Лорьяна".

Впрочем, наказание вступает в силу лишь с 28 апреля, что позволило ему помочь команде сейчас и сохранить 6-очковый отрыв ПСЖ от "Ланса".

Непоколебимая "Бенфика" Трубина и кризис "Жироны" Цыганкова

В Португалии Анатолий Трубин помог "Бенфике" разгромить "Морейренсе" (4:1).

Хотя украинец и пропустил один мяч в первом тайме, он записал на свой счет три важных сейва.

Лиссабонцы остаются единственным клубом в Европе, который еще не проигрывал в национальном первенстве сезона 2025/26, удерживая вторую строчку в таблице. Георгий Судаков этот матч провел в запасе.

Зато в Испании дела Виктора Цыганкова пошли не по плану. Его "Жирона" минимально уступила "Валенсии" (1:2), продлив безвыигрышную серию до трех игр.

Виктор отыграл полный поединок, был одним из самых активных в составе каталонцев (27 пасов, 1 удар), однако спасти команду от 14-го места в Ла Лиге не смог.

Анонс ближайших событий

  • 28 апреля: ПСЖ с Забарным сыграет в полуфинале Лиги чемпионов против "Баварии".
  • 1 мая: "Жирона" Цыганкова попытается прервать серию неудач в игре с "Мальоркой".
  • 3 мая: "Лион" Яремчука посетит в гости "Ренн".
Под ударом Харьков, Днепр и Киевщина: что известно о последствиях ночной атаки
Под ударом Харьков, Днепр и Киевщина: что известно о последствиях ночной атаки
Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским
Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским