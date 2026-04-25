Лунін став найкращим у Реалі, проте на 94-й хвилині сталося те, чого українець боявся найбільше
Андрій Лунін видав потужний перформанс у 32-му турі Ла Ліги проти "Бетіса", ставши найкращим гравцем зустрічі. Проте українець втрачив дебютний "кліншит" у сезоні 2025/26 на 90+4-й хвилині поєдинку.
Про це повідомляє РБК-Україна з поисланням на результат матчу.
Драматична розв'язка у Севільї
Український голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін знову з'явився у стартовому складі "вершкових", провівши свій сьомий поспіль матч у всіх турнірах.
Попри впевнену гру протягом усієї зустрічі, втримати ворота "на замку" нашому легіонеру не вдалося.
Мадридці вели в рахунку з 17-ї хвилини після точного удару Вінісіуса, проте втратили перемогу в самому фіналі компенсованого часу.
Фатальний епізод стався на 90+4-й хвилині: після суперечливого відбору м'яча у Менді, Ектор Бельєрін отримав передачу від Антоні та вразив нижній кут воріт Луніна.
Цей гол встановив остаточний рахунок - 1:1.
Героїзм Луніна та визнання суперників
Попри пропущений м'яч, саме українець став головною перешкодою для гравців "Бетіса". Протягом гри Лунін здійснив три ключові рятунки:
- відбив небезпечний постріл Антоні в нижній кут наприкінці першого тайму
- виграв дуель "віч-на-віч" у Седріка Бакамбу
- перевів через поперечину ефектний удар Пабло Форнальса
Високий рівень гри українця відзначив навіть автор гола у ворота "Реала" Ектор Бельєрін.
За словами захисника, Лунін відбивав абсолютно все, що летіло у ствір воріт, і лише диво допомогло господарям вирвати нічию.
Водночас наставник мадридців Альваро Арбелоа нарікав на втрату концентрації та відсутність везіння у вирішальний момент.
OFFICIAL: Lunin is MOTM. pic.twitter.com/ace0msR8od— Madrid Xtra (@MadridXtra) April 24, 2026
Турнірне становище та наступний виклик
Результат у Севільї суттєво погіршив шанси "Королівського клубу" на титул.
Наразі дистанція між "Реалом" та лідером чемпіонату, "Барселоною", становить вісім залікових пунктів.
При цьому у каталонців є ще одна гра в запасі за п'ять турів до завершення першості.
Наступну можливість здобути омріяний "сухий" матч Андрій Лунін матиме вже наступної неділі. 3 травня мадридці прийматимуть "Еспаньйол". Початок зустрічі - о 22:00 за київським часом.
Раніше ми розповіли, як сприйняли в Італії пропозицію зіграти на ЧС-2026 замість Ірану.