ua en ru
Сб, 25 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Лунін став найкращим у Реалі, проте на 94-й хвилині сталося те, чого українець боявся найбільше

12:28 25.04.2026 Сб
2 хв
Одна помилка захисту перекреслила все, що наш голкіпер вибудовував упродовж матчу
aimg Катерина Урсатій
Лунін став найкращим у Реалі, проте на 94-й хвилині сталося те, чого українець боявся найбільше Андрій Лунін (фото: Getty Images)

Андрій Лунін видав потужний перформанс у 32-му турі Ла Ліги проти "Бетіса", ставши найкращим гравцем зустрічі. Проте українець втрачив дебютний "кліншит" у сезоні 2025/26 на 90+4-й хвилині поєдинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з поисланням на результат матчу.

Драматична розв'язка у Севільї

Український голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін знову з'явився у стартовому складі "вершкових", провівши свій сьомий поспіль матч у всіх турнірах.

Попри впевнену гру протягом усієї зустрічі, втримати ворота "на замку" нашому легіонеру не вдалося.

Мадридці вели в рахунку з 17-ї хвилини після точного удару Вінісіуса, проте втратили перемогу в самому фіналі компенсованого часу.

Фатальний епізод стався на 90+4-й хвилині: після суперечливого відбору м'яча у Менді, Ектор Бельєрін отримав передачу від Антоні та вразив нижній кут воріт Луніна.

Цей гол встановив остаточний рахунок - 1:1.

Героїзм Луніна та визнання суперників

Попри пропущений м'яч, саме українець став головною перешкодою для гравців "Бетіса". Протягом гри Лунін здійснив три ключові рятунки:

  • відбив небезпечний постріл Антоні в нижній кут наприкінці першого тайму
  • виграв дуель "віч-на-віч" у Седріка Бакамбу
  • перевів через поперечину ефектний удар Пабло Форнальса

Високий рівень гри українця відзначив навіть автор гола у ворота "Реала" Ектор Бельєрін.

За словами захисника, Лунін відбивав абсолютно все, що летіло у ствір воріт, і лише диво допомогло господарям вирвати нічию.

Водночас наставник мадридців Альваро Арбелоа нарікав на втрату концентрації та відсутність везіння у вирішальний момент.

Турнірне становище та наступний виклик

Результат у Севільї суттєво погіршив шанси "Королівського клубу" на титул.

Наразі дистанція між "Реалом" та лідером чемпіонату, "Барселоною", становить вісім залікових пунктів.

При цьому у каталонців є ще одна гра в запасі за п'ять турів до завершення першості.

Наступну можливість здобути омріяний "сухий" матч Андрій Лунін матиме вже наступної неділі. 3 травня мадридці прийматимуть "Еспаньйол". Початок зустрічі - о 22:00 за київським часом.

Більше по темі:
Реал Андрій Лунін
