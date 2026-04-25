Лунін став найкращим у Реалі, проте на 94-й хвилині сталося те, чого українець боявся найбільше

Андрій Лунін видав потужний перформанс у 32-му турі Ла Ліги проти "Бетіса", ставши найкращим гравцем зустрічі. Проте українець втрачив дебютний "кліншит" у сезоні 2025/26 на 90+4-й хвилині поєдинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з поисланням на результат матчу.

Драматична розв'язка у Севільї

Український голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін знову з'явився у стартовому складі "вершкових", провівши свій сьомий поспіль матч у всіх турнірах.

Попри впевнену гру протягом усієї зустрічі, втримати ворота "на замку" нашому легіонеру не вдалося.

Мадридці вели в рахунку з 17-ї хвилини після точного удару Вінісіуса, проте втратили перемогу в самому фіналі компенсованого часу.

Фатальний епізод стався на 90+4-й хвилині: після суперечливого відбору м'яча у Менді, Ектор Бельєрін отримав передачу від Антоні та вразив нижній кут воріт Луніна.

Цей гол встановив остаточний рахунок - 1:1.

Героїзм Луніна та визнання суперників

Попри пропущений м'яч, саме українець став головною перешкодою для гравців "Бетіса". Протягом гри Лунін здійснив три ключові рятунки:

відбив небезпечний постріл Антоні в нижній кут наприкінці першого тайму

виграв дуель "віч-на-віч" у Седріка Бакамбу

перевів через поперечину ефектний удар Пабло Форнальса

Високий рівень гри українця відзначив навіть автор гола у ворота "Реала" Ектор Бельєрін.

За словами захисника, Лунін відбивав абсолютно все, що летіло у ствір воріт, і лише диво допомогло господарям вирвати нічию.

Водночас наставник мадридців Альваро Арбелоа нарікав на втрату концентрації та відсутність везіння у вирішальний момент.

Турнірне становище та наступний виклик

Результат у Севільї суттєво погіршив шанси "Королівського клубу" на титул.

Наразі дистанція між "Реалом" та лідером чемпіонату, "Барселоною", становить вісім залікових пунктів.

При цьому у каталонців є ще одна гра в запасі за п'ять турів до завершення першості.

Наступну можливість здобути омріяний "сухий" матч Андрій Лунін матиме вже наступної неділі. 3 травня мадридці прийматимуть "Еспаньйол". Початок зустрічі - о 22:00 за київським часом.