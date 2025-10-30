Українці нищать суперників у Лізі чемпіонів: "ХІТ" за крок від елітраунду

Ідеальний старт команди "ХІТ" та виключно українське дербі

Футзальний клуб "ХІТ" демонструє неперевершену форму на старті групового етапу Ліги чемпіонів. Український чемпіон успішно провів перші два поєдинки, здобувши шість залікових балів.

У стартовому матчі кияни не залишили жодних шансів північномакедонській "Форсі", розгромивши суперника з рахунком 10:2.

Наступний тур відзначився історичним для українського футзалу дербі, адже в одній групі зійшлися два представники України - "ХІТ" та "Київ Футзал".

У цьому принциповому протистоянні перемогу святкували гравці "ХІТу", впевнено здолавши співвітчизників із результатом 5:0.

Згідно з регламентом, лише найкраща команда групи отримує путівку до Елітраунду.

Результати інших матчів та турнірне становище

"ХІТ" міг достроково забезпечити собі місце у плейоф, якби у паралельному матчі "Форса" та словенська "Вргніка" зіграли внічию.

У такому випадку український лідер відірвався б від найближчого переслідувача на чотири очки.

Проте, незважаючи на те, що "Форса" змогла відновити рівновагу після того, як пропустила два швидкі м'ячі на початку зустрічі, "Вргніка" вирвала перемогу в матчі, забивши два голи наприкінці першого тайму.

Таким чином, інтрига у групі зберігається до останнього туру.

Турнірна таблиця. Група 8 (після двох турів):

"ХІТ" (Україна) - 6 очок (2 матчі), різниця м’ячів 15:2 "Вргніка" (Словенія) - 4 очки (2), 6:4 "Київ Футзал" (Україна) - 1 очко (2), 2:7 "Форса" (Північна Македонія) - 0 очок (2), 4:14

Вирішальний поєдинок: що потрібно для виходу

У заключному турі, який відбудеться у суботу, 1 листопада, "ХІТ" зіграє проти "Вргніки" - єдиної команди, що має математичні шанси змістити киян з першої сходинки.

Для виходу до Елітраунду чемпіону України достатньо не програти словенському клубу. Поєдинок "Вргніка" - "ХІТ" розпочнеться о 20:00 за київським часом.

У цей же день о 17:00 відбудеться інший матч групи: "Форса" зіграє проти "Київ Футзалу".