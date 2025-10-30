Українці нищать суперників у Лізі чемпіонів: "ХІТ" за крок від елітраунду

Український чемпіон "ХІТ" впевнено очолює групу основного раунду Ліги чемпіонів після двох зіграних турів. Команда має 6 очок і залишається головним претендентом на вихід до елітраунду турніру.
Про це повідомляє РБК-України з посиланням на результат матчу.
Футзальний клуб "ХІТ" демонструє неперевершену форму на старті групового етапу Ліги чемпіонів. Український чемпіон успішно провів перші два поєдинки, здобувши шість залікових балів.
У стартовому матчі кияни не залишили жодних шансів північномакедонській "Форсі", розгромивши суперника з рахунком 10:2.
Наступний тур відзначився історичним для українського футзалу дербі, адже в одній групі зійшлися два представники України - "ХІТ" та "Київ Футзал".
У цьому принциповому протистоянні перемогу святкували гравці "ХІТу", впевнено здолавши співвітчизників із результатом 5:0.
Згідно з регламентом, лише найкраща команда групи отримує путівку до Елітраунду.
"ХІТ" міг достроково забезпечити собі місце у плейоф, якби у паралельному матчі "Форса" та словенська "Вргніка" зіграли внічию.
У такому випадку український лідер відірвався б від найближчого переслідувача на чотири очки.
Проте, незважаючи на те, що "Форса" змогла відновити рівновагу після того, як пропустила два швидкі м'ячі на початку зустрічі, "Вргніка" вирвала перемогу в матчі, забивши два голи наприкінці першого тайму.
Таким чином, інтрига у групі зберігається до останнього туру.
У заключному турі, який відбудеться у суботу, 1 листопада, "ХІТ" зіграє проти "Вргніки" - єдиної команди, що має математичні шанси змістити киян з першої сходинки.
Для виходу до Елітраунду чемпіону України достатньо не програти словенському клубу. Поєдинок "Вргніка" - "ХІТ" розпочнеться о 20:00 за київським часом.
У цей же день о 17:00 відбудеться інший матч групи: "Форса" зіграє проти "Київ Футзалу".
