Український гонщик розгромив суперників в Абу-Дабі: Бондарев забирає золото і стає недосяжним лідером

Домінування від старту до фінішу

Українець Олександр Бондарев продемонстрував бездоганний пілотаж у третій гонці другого етапу UAE4, що проходить на трасі в Абу-Дабі.

Реалізувавши перевагу першої стартової позиції, яку він виборов у кваліфікації, гонщик впевнено лідирував протягом усієї дистанції.

Найближчими переслідувачами українця стали Енді Консані та Скотт Ліндблом, які посіли друге та третє місця відповідно, проте нав'язати реальну боротьбу за золото вони не змогли.

Шлях до лідерства та результати етапу

Цей успіх став для Бондарева вже третім у поточному сезоні. Раніше пілот піднімався на найвищу сходинку п'єдесталу під час відкриття першого етапу, а також у першому заїзді поточного вікенду.

Варто зазначити, що сьогоднішній ранок видався для Олександра непростим через правила реверсивної решітки.

Стартувавши з 12-ї позиції у другій гонці дня, він фінішував на тому ж 12-му місці, проте зміг повністю реабілітуватися у фінальному старті.

Турнірна таблиця та перспективи:

Завдяки перемозі в Абу-Дабі Бондарев очолює особистий залік, випереджаючи найближчого конкурента на 16 балів.

Чемпіонат UAE4 є правонаступником першості Середнього Сходу Формули-4, хоча наразі не має офіційної сертифікації FIA.

Наприкінці попереднього сезону український талант уже привертав увагу експертів, показавши найкращий час на офіційних тестах Формули-4.

Наступні змагання в межах серії прийматиме Дубай. Третій етап заплановано на період з 30 січня по 1 лютого.