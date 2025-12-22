UA

Український боксер Чухаджян піднявся до топ-2 світового рейтингу WBO

Карен Чухаджян (фото: instagram.com/karen_chukhadzhian)
Автор: Катерина Урсатій

Український боксер напівсередньої ваги Карен Чухаджян зміцнив свої позиції на світовій арені, піднявшись на друге місце у рейтингу Світової боксерської організації (WBO).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт WBO.

Тріумф у Ризі та стрибок у рейтингах

Поштовхом для кар'єрного злету стала переконлива звитяга Чухаджяна над аргентинським боксером Жоелем Мафудом.

Поєдинок, що відбувся 11 жовтня в столиці Латвії, завершився достроковою перемогою українця нокаутом.

Цей успіх дозволив Карену обійти низку зіркових конкурентів, серед яких легендарний Менні Пак'яо та американець Браян Норман-молодший.

Найкращі бійців WBO у напівсередньому дивізіоні:

  1. Джек Кеттерролл (Велика Британія)
  2. Карен Чухаджян (Україна)
  3. Менні Пакʼяо (Філіппіни)
  4. Браян Норман-молодший (США)
  5. Ліам Паро (Австралія)
  6. Роган Поланко (Домініканська Республіка)
  7. Деланте Джонсон (США)
  8. Давід Папо (Франція)
  9. Шахрам Гіясов (Узбекистан)
  10. Сулейман Сіссоко (Франція)

Окрім визнання від WBO, успіхи українця зафіксували й інші міжнародні структури. Зокрема, у статистичному рейтингу BoxRec Чухаджян перемістився на шосту позицію у світі.

Аналогічне місце він наразі посідає і в списку Міжнародної боксерської федерації (IBF).

Перспективи чемпіонського поєдинку

Високі оцінки від провідних організацій відкривають перед українцем шлях до великих титулів.

Як зазначив менеджер боксера Макс Михайльов після відвідин 38-го Конгресу WBO, виступ Каренa в Ризі отримав схвальні відгуки від керівництва федерації.

"У найближчому майбутньому Чухаджяна може очікувати ще один великий поєдинок, який стане важливим етапом у боротьбі за статус претендента на чемпіонський пояс", - наголошує сторона спортсмена.

Наразі боксер володіє поясами WBO International та IBF International.

Його прогрес дозволив йому закріпитися у статусі другого найкращого боксера України незалежно від вагової категорії (P4P), де він поступається лише абсолютному чемпіону світу Олександру Усику.

Раніше ми розповіли, як Джошуа з прапором українського спецпідрозділу відсвяткував перемогу над Полом.

Також дізнайтеся, хто купив за мільйон доларів чемпіонський пояс Усика.

