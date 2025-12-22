Український боксер Чухаджян піднявся до топ-2 світового рейтингу WBO

Тріумф у Ризі та стрибок у рейтингах

Поштовхом для кар'єрного злету стала переконлива звитяга Чухаджяна над аргентинським боксером Жоелем Мафудом.

Поєдинок, що відбувся 11 жовтня в столиці Латвії, завершився достроковою перемогою українця нокаутом.

Цей успіх дозволив Карену обійти низку зіркових конкурентів, серед яких легендарний Менні Пак'яо та американець Браян Норман-молодший.

Найкращі бійців WBO у напівсередньому дивізіоні:

Джек Кеттерролл (Велика Британія) Карен Чухаджян (Україна) Менні Пакʼяо (Філіппіни) Браян Норман-молодший (США) Ліам Паро (Австралія) Роган Поланко (Домініканська Республіка) Деланте Джонсон (США) Давід Папо (Франція) Шахрам Гіясов (Узбекистан) Сулейман Сіссоко (Франція)

Окрім визнання від WBO, успіхи українця зафіксували й інші міжнародні структури. Зокрема, у статистичному рейтингу BoxRec Чухаджян перемістився на шосту позицію у світі.

Аналогічне місце він наразі посідає і в списку Міжнародної боксерської федерації (IBF).

Перспективи чемпіонського поєдинку

Високі оцінки від провідних організацій відкривають перед українцем шлях до великих титулів.

Як зазначив менеджер боксера Макс Михайльов після відвідин 38-го Конгресу WBO, виступ Каренa в Ризі отримав схвальні відгуки від керівництва федерації.

"У найближчому майбутньому Чухаджяна може очікувати ще один великий поєдинок, який стане важливим етапом у боротьбі за статус претендента на чемпіонський пояс", - наголошує сторона спортсмена.

Наразі боксер володіє поясами WBO International та IBF International.

Його прогрес дозволив йому закріпитися у статусі другого найкращого боксера України незалежно від вагової категорії (P4P), де він поступається лише абсолютному чемпіону світу Олександру Усику.