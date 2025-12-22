Украинский боксер Чухаджян поднялся в топ-2 мирового рейтинга WBO

Украинский боксер полусреднего веса Карен Чухаджян укрепил свои позиции на мировой арене, поднявшись на второе место в рейтинге Всемирной боксерской организации (WBO).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт WBO.
Толчком для карьерного взлета стала убедительная победа Чухаджяна над аргентинским боксером Жоэлем Мафудом.
Поединок, состоявшийся 11 октября в столице Латвии, завершился досрочной победой украинца нокаутом.
Этот успех позволил Карену обойти ряд звездных конкурентов, среди которых легендарный Мэнни Пакьяо и американец Брайан Норман-младший.
Кроме признания от WBO, успехи украинца зафиксировали и другие международные структуры. В частности, в статистическом рейтинге BoxRec Чухаджян переместился на шестую позицию в мире.
Аналогичное место он сейчас занимает и в списке Международной боксерской федерации (IBF).
Высокие оценки от ведущих организаций открывают перед украинцем путь к большим титулам.
Как отметил менеджер боксера Макс Михайлев после посещения 38-го Конгресса WBO, выступление Карена в Риге получило положительные отзывы от руководства федерации.
"В ближайшем будущем Чухаджяна может ожидать еще один большой поединок, который станет важным этапом в борьбе за статус претендента на чемпионский пояс", - отмечает сторона спортсмена.
Сейчас боксер владеет поясами WBO International и IBF International.
Его прогресс позволил ему закрепиться в статусе второго лучшего боксера Украины независимо от весовой категории (P4P), где он уступает лишь абсолютному чемпиону мира Александру Усику.
Ранее мы рассказали, как Джошуа с флагом украинского спецподразделения отпраздновал победу над Полом.
Также узнайте, кто купил за миллион долларов чемпионский пояс Усика.