Український блогер отримав престижну нагороду на TikTok Awards у Лондоні: чим він відомий

Український блогер Макс Клименко здобув головний приз "Креатор року" щорічної премії TikTok Awards у Великій Британії та Ірландії. Він прославився завдяки серії відео Career Ladder ("Кар’єрні сходи"), у яких намагається вгадати професію людини менш ніж за дві хвилини. Формат став вірусним і згодом був підхоплений десятками інших авторів.
Що ще відомо про Клименка? Дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна.
Макс Клименко народився в Миколаєві, але вже понад десять років живе у Лондоні, куди переїхав ще підлітком.
Саме там він розвиває кар’єру контентмейкера, бізнесмена та консультанта для міжнародних компаній.
Як повідомляє BBC, отримуючи нагороду, блогер присвятив її своїй бабусі, яка досі живе в Україні.
За словами Макса, саме вона допомагала йому на початку шляху - переглядала та завантажувала його ролики з різних акаунтів, аби підтримати онука.
"У неї немає електрики, тож вона не може подивитися церемонію. Я їй подзвоню одразу, коли все закінчиться", - сказав блогер.
@tiktok_uk @Max Klymenko aka the career ladder guy is our Creator of the Year! Proof that following your dreams will get you places #TikTokAwardsUKIE #careerladder #maxklymenko original sound - TikTok UK
Блогер має чотири вищі освіти - у галузях права, економіки, бізнесу та соціології.
Він навчався у Саутгемптонському університеті, Лондонській школі економіки та бізнес-школі Уорика.
До того, як стати контентмейкером, Клименко працював юристом.
Згодом він створив комунікаційне агентство KLYM&CO, яке працює з клієнтами у 25 країнах світу - серед них ООН, НАТО, WWF, Google та Microsoft.
@maxklymenko Thank you for watching the channel Only UK and IRELAND based viewers can vote (sorry!) #careerladder #TikTokAwardsUKIE original sound - Max Klymenko
Крім творчості, Клименко відомий своєю громадянською позицією.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії він долучився до ініціатив допомоги українським біженцям, а також профінансував 100 абортів для українок у Польщі, які стали жертвами насильства, публічно виступивши проти законів, що обмежують доступ до медичної допомоги.
До слова, премія TikTok Awards визначає найкращих творців контенту в 12 номінаціях - від моди та освіти до подорожей і кулінарії.
Переможців обирають користувачі платформи, і цьогоріч у голосуванні взяли участь понад 5 мільйонів людей.
Вас може зацікавити:
Українці перемогли на престижному талант-шоу в Європі
Українка зворушила до сліз виконанням "Щедрика"
При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: TikTok Макса Клименка, британський TikTok, BBC.