Украинский блогер получил престижную награду на TikTok Awards в Лондоне: чем он известен

От Николаева до Лондона

Макс Клименко родился в Николаеве, но уже более десяти лет живет в Лондоне, куда переехал еще подростком.

Именно там он развивает карьеру контентмейкера, бизнесмена и консультанта для международных компаний.

"Бабушка помогала мне набирать просмотры"

Как сообщает BBC, получая награду, блогер посвятил ее своей бабушке, которая до сих пор живет в Украине.

По словам Макса, именно она помогала ему в начале пути - просматривала и загружала его ролики с разных аккаунтов, чтобы поддержать внука.

"У нее нет электричества, поэтому она не может посмотреть церемонию. Я ей позвоню сразу, когда все закончится", - сказал блогер.

Блогер имеет четыре высших образования - в области права, экономики, бизнеса и социологии.

Он учился в Саутгемптонском университете, Лондонской школе экономики и бизнес-школе Уорика.

До того, как стать контентмейкером, Клименко работал юристом.

Впоследствии он создал коммуникационное агентство KLYM&CO, которое работает с клиентами в 25 странах мира - среди них ООН, НАТО, WWF, Google и Microsoft.

Социальная миссия

Помимо творчества, Клименко известен своей гражданской позицией.

После начала полномасштабного вторжения России он присоединился к инициативам помощи украинским беженцам, а также профинансировал 100 абортов для украинок в Польше, которые стали жертвами насилия, публично выступив против законов, ограничивающих доступ к медицинской помощи.

К слову, премия TikTok Awards определяет лучших создателей контента в 12 номинациях - от моды и образования до путешествий и кулинарии.

Победителей выбирают пользователи платформы, и в этом году в голосовании приняли участие более 5 миллионов человек.