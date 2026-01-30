Український біатлоніст близький до медалі: Насико увійшов у топ-5 на чемпіонаті Європи

Український біатлоніст Денис Насико продемонстрував найкращий результат у кар'єрі на рівні чемпіонатів Європи. У норвезькому Шушені він закрив усі мішені та увійшов до топ-5 найсильніших у спринтерській гонці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.
Український снайпер продемонстрував бездоганну роботу на обох вогневих рубежах.
Завдяки "чистій" стрільбі Денис зумів нав'язати боротьбу лідерам і фінішував на п'ятій позиції, програвши переможцю гонки французу Дам'яну Леве 40,1 секунди.
Цей показник став новим особистим рекордом спортсмена на чемпіонатах Європи.
Попереднім топ-досягненням Насика було 15-те місце в індивідуальній гонці на Євро-2022. Крім того, українець вдруге в кар'єрі взяв участь у квітковій церемонії в межах особистих стартів.
Артем Тищенко також закрив 10 із 10 мішеней, проте через нижчу швидкість на трасі посів 22-ге місце.
Ще один представник України Роман Боровик із "нулем" у графі промахів став 53-м, що дозволило йому кваліфікуватися до гонки переслідування.
...
Перемогу святкував француз Дам'ян Леве, срібло здобув господар траси Ісак Фрей, а трійку призерів закрив ще один представник Франції Гаетан Патурель.
Прямі трансляції чемпіонату Європи доступні на онлайн-платформах Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного Мовлення.
Раніше ми писали, що МОК ухвалив рішення про участь росіян в Олімпіаді у разі підписання мирної угоди.
Також ми повідомляли, що стартувала естафета зимової Олімпіади-2026.