UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Український біатлоніст близький до медалі: Насико увійшов у топ-5 на чемпіонаті Європи

Денис Насико (фото: instagram.com/nasyko_denis)
Автор: Катерина Урсатій

Український біатлоніст Денис Насико продемонстрував найкращий результат у кар'єрі на рівні чемпіонатів Європи. У норвезькому Шушені він закрив усі мішені та увійшов до топ-5 найсильніших у спринтерській гонці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Історичний успіх Насика

Український снайпер продемонстрував бездоганну роботу на обох вогневих рубежах.

Завдяки "чистій" стрільбі Денис зумів нав'язати боротьбу лідерам і фінішував на п'ятій позиції, програвши переможцю гонки французу Дам'яну Леве 40,1 секунди.

Цей показник став новим особистим рекордом спортсмена на чемпіонатах Європи.

Попереднім топ-досягненням Насика було 15-те місце в індивідуальній гонці на Євро-2022. Крім того, українець вдруге в кар'єрі взяв участь у квітковій церемонії в межах особистих стартів.

Результати інших українців

Артем Тищенко також закрив 10 із 10 мішеней, проте через нижчу швидкість на трасі посів 22-ге місце.

Ще один представник України Роман Боровик із "нулем" у графі промахів став 53-м, що дозволило йому кваліфікуватися до гонки переслідування.

Чемпіонат Європи. Шушен (Норвегія). Спринт, чоловіки:

  1. Дам'ян Леве (Франція, 0+0) 25:02.1
  2. Ісак Фрей (Норвегія, 0+0) +9.7
  3. Гаетан Патурель (Франція, 0+0) +13.4
  4. Артту Хейкінен (Фінляндія, 0+1) +37.0
  5. Денис Насико (Україна, 0+0) +40.1
  6. Леонард Пфунд (Німеччина, 0+1) +43.9

...

  • 22. Артем Тищенко (Україна, 0+0) +1:30.4
  • 53. Роман Боровик (Україна, 0+0) +2:24.5
  • 62. Богдан Цимбал (Україна, 1+2) +2:45.6
  • 82. Михайло Хміль (Україна, 3+1) +3:24.6
  • 91. Олександр Пономаренко (Україна, 1+2) +3:41.5

Інші представники національної збірної не змогли потрапити до топ-60:

  • Богдан Цимбал та Олександр Пономаренко припустилися трьох помилок на стрільбі та завершили змагання достроково.
  • Михайло Хміль із чотирма хибами опинився у дев'ятому десятку фінішного протоколу.

Перемогу святкував француз Дам'ян Леве, срібло здобув господар траси Ісак Фрей, а трійку призерів закрив ще один представник Франції Гаетан Патурель.

Де дивитися біатлон

Прямі трансляції чемпіонату Європи доступні на онлайн-платформах Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного Мовлення.

Раніше ми писали, що МОК ухвалив рішення про участь росіян в Олімпіаді у разі підписання мирної угоди.

Також ми повідомляли, що стартувала естафета зимової Олімпіади-2026.

Читайте РБК-Україна в Google News
БиатлонЗбірна України