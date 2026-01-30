Украинский биатлонист близок к медали: Насико вошел в топ-5 на чемпионате Европы

Украинский биатлонист Денис Насико продемонстрировал лучший результат в карьере на уровне чемпионатов Европы. В норвежском Шушене он закрыл все мишени и вошел в топ-5 сильнейших в спринтерской гонке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.
Украинский снайпер продемонстрировал безупречную работу на обоих огневых рубежах.
Благодаря "чистой" стрельбе Денис сумел навязать борьбу лидерам и финишировал на пятой позиции, проиграв победителю гонки французу Дамьяну Леве 40,1 секунды.
Этот показатель стал новым личным рекордом спортсмена на чемпионатах Европы.
Предыдущим топ-достижением Насика было 15-е место в индивидуальной гонке на Евро-2022. Кроме того, украинец второй раз в карьере принял участие в цветочной церемонии в рамках личных стартов.
Артем Тищенко также закрыл 10 из 10 мишеней, однако из-за более низкой скорости на трассе занял 22-е место.
Еще один представитель Украины Роман Боровик с "нулем" в графе промахов стал 53-м, что позволило ему квалифицироваться в гонку преследования.
...
Победу праздновал француз Дамьян Леве, серебро получил хозяин трассы Исак Фрей, а тройку призеров закрыл еще один представитель Франции Гаэтан Патурель.
Прямые трансляции чемпионата Европы доступны на онлайн-платформах Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Общественного Вещания.
Ранее мы писали, что МОК принял решение об участии россиян в Олимпиаде в случае подписания мирного соглашения.
Также мы сообщали, что стартовала эстафета зимней Олимпиады-2026.