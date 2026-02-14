Українські стрибуни з трампліна не потрапили до топ-30 на Олімпіаді-2026 - що сталося

Підсумки кваліфікаційного раунду

У межах другої особистої першості серед чоловіків на старт вийшли 50 учасників.

Згідно з регламентом Олімпіади, до вирішальної спроби допускалися лише тридцять найсильніших стрибунів за підсумками першого туру.

Найкращий показник серед представників "синьо-жовтої" збірної продемонстрував Євген Марусяк.

Лідер команди виконав стрибок на позначку 124.5 метра, що принесло йому 108.6 бала.

Цього результату виявилося достатньо лише для 42-го місця у фінальному протоколі раунду.

Інший українець, Віталій Калініченко, приземлився на позначці 120.5 метра. Судді оцінили його виступ у 103.4 бала, що відповідає 45-й сходинці рейтингу.

Повторення сценарію

Зазначимо, що українські атлети не змогли кваліфікуватися до другого раунду в обох індивідуальних дисциплінах Ігор-2026.

Раніше на нормальному трампліні наші спортсмени продемонстрували схожі показники: Марусяк фінішував 42-м, а Калініченко посів 47-ме місце.

Лідером поточних змагань став японець Рен Нікаїдо.

Він зумів на 7 очок випередити головного фаворита сезону та очільника загального заліку Кубка світу - словенця Домена Превца.

Де дивитися фінал та коли наступний старт

Медалі на великому трампліні будуть розіграні сьогодні під час другої серії стрибків.

Початок вирішальної стадії заплановано на 20:57 за київським часом. Спостерігати за боротьбою за нагороди можна в ефірі "Суспільне Спорт".

Україна ще представить свою команду у стрибках з трампліна на Олімпіаді-2026: у понеділок, 16 лютого, відбудуться чоловічі змагання суперкоманд, де виступлять по два спортсмени від кожної країни.