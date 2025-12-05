ua en ru
Українські клуби на мейджорі CS2: хто з B8, NAVI та Passion UA пройде далі?

П'ятниця 05 грудня 2025 14:27
UA EN RU
Українські клуби на мейджорі CS2: хто з B8, NAVI та Passion UA пройде далі? Українські клуби на мейджорі CS2 (фото: HLTV.org)
Автор: Катерина Урсатій

У другому раунді третього етапу StarLadder Budapest Major 2025 українські команди продовжили боротьбу за вихід у плей-оф. Natus Vincere та B8 завершили свої матчі з рахунком 1-1, тоді як Passion UA опинилися на межі вибуття.

Про українські кіберспортивні команди - повідомляє РБК-Україна.

B8 та NAVI демонструють рівну гру

За підсумками другого раунду третьої стадії, два українські колективи - NAVI та B8 - забезпечили собі проміжний рахунок 1-1, зберігаючи хороші шанси на вихід у плей-офф.

Natus Vincere зустрілися з російською командою PARIVISION на карті Ancient, яка вважається однією з найсильніших для "Народжених перемагати".

Хоча початок поєдинку виявився напруженим, склад Андрія "b1ad3" Городенського швидко перехопив ініціативу. Завдяки впевненому камбеку NAVI здобули переконливу перемогу з рахунком 13:6 і перейшли до сітки 1-1.

Для B8 Esports другий тур виявився менш успішним. Українська "сенсація турніру" поступилася європейському топ-клубу MOUZ на карті Overpass із рахунком 6:13.

Таке рішення B8 - обрати карту, яку вони грали вкрай рідко - не виправдало себе проти такого підготовленого суперника. Попри поразку, B8 також залишаються у групі 1-1 за швейцарською системою.

Passion UA на межі вильоту

Найскладнішою є ситуація у клубу Passion UA, яким володіє відомий футболіст Олександр Зінченко.

Після двох поразок поспіль від G2 та Falcons із великим відставанням у рахунку, колектив опинився у групі 0-2, де кожен наступний матч - на виліт.

У другому турі Passion UA поступилися Falcons із рахунком 5:13 на карті Nuke.

Сьогодні, 5 грудня, Passion UA зіграють свій ключовий поєдинок. Їхнім суперником стане Liquid.

Цей матч відбудеться у форматі Bo3 (до двох перемог), що означає більшу витримку та стратегічну глибину, а переможець збереже прописку на турнірі.

Розклад наступних матчів третього туру

Bo1 матчі:

  • 16:00 – FaZe - The MongolZ
  • 16:00 – B8 - Vitality
  • 17:00 – paiN - Natus Vincere
  • 17:00 – Imperial - Falcons

Bo3 матчі:

  • 18:00 - MOUZ vs Spirit
  • 18:00 - Passion UA vs Liquid
  • 20:30 - FURIA vs G2
  • 20:30 - PVISION vs 3DMAX

Наступні поєдинки визначать, які українські колективи збережуть шанс на вихід у плей-офф, а кому доведеться покинути турнір.

Раніше ми повідомляли, що світові доходи від кіберспорту можуть перевищити 1 млрд доларів.

Також читайте про те, як NAVI втратили перемогу у фіналі Thunderpick.

Крім того, дізнайтеся, як росіян вигнали з престижного турніру ESL Pro League.

