ua en ru
Пн, 20 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Українські гімнасти вийшли у фінал ЧС-2025: розклад виступів та шанси на медалі

Понеділок 20 жовтня 2025 14:28
UA EN RU
Українські гімнасти вийшли у фінал ЧС-2025: розклад виступів та шанси на медалі Назар Чепурний (фото: instagram.com/chepur_gym)
Автор: Катерина Урсатій

Двоє українських спортсменів пройшли у фінальні змагання чемпіонату світу зі спортивної гімнастики, який проходить у Джакарті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат змагань.

Результати кваліфікації та виступи українців

У кваліфікації ЧС-2025 взяли участь шість українських гімнастів - Назар Чепурний, Владислав Грико, Богдан Супрун, Ігор Дишук, Дмитро Прудко та Святослав Швед.

За підсумками шести ротацій відбору Чепурний посів третє місце в опорному стрибку з результатом 14.316 бала, а Грико зайняв 21-шу позицію у багатоборстві, набравши 75.932 бала.

Інші українські спортсмени не змогли пробитися у фінал, посівши місця за межами прохідних у своїх вправах.

У деталях виступів на окремих снарядах:

  • На перекладині Грико - 24 місце (13.366), Прудко - 47 (12.566), Швед - 54 (12.466).
  • Паралельні бруси: Грико - 34 (13.333), Прудко - 38 (13.266), Швед - 46 (12.966).
  • Кільця: Супрун - 28 (13.033), Грико - 53 (12.333), Прудко - 63 (11.900).
  • Кінь: Грико - 77 (11.700), Дишук - 91 (11.133), Супрун - 118 (9.100).
  • Вільні вправи: Супрун - 20 (13.400), Грико - 73 (12.200), Дишук - 93 (11.666).

Фінали українських гімнастів та попередні досягнення

Назар Чепурний змагатиметься в опорному стрибку, а Владислав Грико вперше в кар'єрі вийшов у фінал багатоборства.

Для Чепурного це вже третій вихід у фінал ЧС в опорному стрибку - у 2023 році він здобув бронзу, а у 2021-му став сьомим.

Грико ж уперше в кар'єрі змагатиметься у фіналі чемпіонату світу, його останньою значною перемогою є золото чемпіонату Європи-2020 у командній першості.

Розклад фінальних виступів:

  • Владислав Грико - 22 жовтня, 14:30, багатоборство.
  • Назар Чепурний - 25 жовтня, 10:00, опорний стрибок.

Українські глядачі можуть стежити за прямою трансляцією фіналів на платформах "Суспільне Спорт".

Українські успіхи на міжнародній арені

Раніше у 2025 році Україна вперше здобула золоту медаль клубного чемпіонату світу AEON Cup.

Також читайте, чому збірну Ізраїлю не допустили до ЧС зі спортивної гімнастики.

Крім того, дізнайтеся, як українка вперше в історії виграла Кубок світу з художньої гімнастики.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Чемпіонат світу
Новини
ЗСУ знищили частину ДРГ, яка проникла в центр Покровська та вбила цивільних
ЗСУ знищили частину ДРГ, яка проникла в центр Покровська та вбила цивільних
Аналітика
Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів
Дмитро Сидоров, Ростислав Шаправський Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів