Українські гімнасти вийшли у фінал ЧС-2025: розклад виступів та шанси на медалі

Двоє українських спортсменів пройшли у фінальні змагання чемпіонату світу зі спортивної гімнастики, який проходить у Джакарті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат змагань.

Результати кваліфікації та виступи українців

У кваліфікації ЧС-2025 взяли участь шість українських гімнастів - Назар Чепурний, Владислав Грико, Богдан Супрун, Ігор Дишук, Дмитро Прудко та Святослав Швед.

За підсумками шести ротацій відбору Чепурний посів третє місце в опорному стрибку з результатом 14.316 бала, а Грико зайняв 21-шу позицію у багатоборстві, набравши 75.932 бала.

Інші українські спортсмени не змогли пробитися у фінал, посівши місця за межами прохідних у своїх вправах.

У деталях виступів на окремих снарядах:

На перекладині Грико - 24 місце (13.366), Прудко - 47 (12.566), Швед - 54 (12.466).

Паралельні бруси: Грико - 34 (13.333), Прудко - 38 (13.266), Швед - 46 (12.966).

Кільця: Супрун - 28 (13.033), Грико - 53 (12.333), Прудко - 63 (11.900).

Кінь: Грико - 77 (11.700), Дишук - 91 (11.133), Супрун - 118 (9.100).

Вільні вправи: Супрун - 20 (13.400), Грико - 73 (12.200), Дишук - 93 (11.666).

Фінали українських гімнастів та попередні досягнення

Назар Чепурний змагатиметься в опорному стрибку, а Владислав Грико вперше в кар'єрі вийшов у фінал багатоборства.

Для Чепурного це вже третій вихід у фінал ЧС в опорному стрибку - у 2023 році він здобув бронзу, а у 2021-му став сьомим.

Грико ж уперше в кар'єрі змагатиметься у фіналі чемпіонату світу, його останньою значною перемогою є золото чемпіонату Європи-2020 у командній першості.

Розклад фінальних виступів:

Владислав Грико - 22 жовтня, 14:30, багатоборство.

Назар Чепурний - 25 жовтня, 10:00, опорний стрибок.

Українські глядачі можуть стежити за прямою трансляцією фіналів на платформах "Суспільне Спорт".