Украинское дерби пошло не по сценарию: что произошло в матче Свитолина - Ястремская

Вторник 10 февраля 2026 16:55
Украинское дерби пошло не по сценарию: что произошло в матче Свитолина - Ястремская Элина Свитолна (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Первая ракетка Украины Элина Свитолина успешно начала выступления на турнире WTA 1000 в Дохе. В рамках второго круга титулованная теннисистка в двух сетах нанесла поражение своей соотечественнице Даяне Ястремской.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Читайте: Почему сборная Украины сыграет домашний матч на кортах соперниц в Кубке Билли Джин Кинг

Уверенный старт и камбэк Ястремской

Элина Свитолина, которая занимает девятую строчку мирового рейтинга, начала свой путь в Катаре сразу со второго раунда благодаря высокому статусу посева.

Ее соперницей стала Даяна Ястремская (WTA 42), которая ранее одолела испанку Кристину Букшу.

Поединок длился чуть больше часа и поначалу проходил при полном доминировании Свитолиной.

Первая ракетка страны демонстрировала стабильную игру, заставляя оппонентку допускать ошибки.

После разгромного первого сета (6:1) Элина вела со счетом 3:0 во второй партии. Однако Ястремская смогла навязать борьбу, минимизировала количество брака и сравняла счет - 4:4.

В конце концов, опыт позволил Свитолиной вовремя вернуть контроль над игрой и завершить матч в свою пользу.

За поединок Свитолина выполнила 5 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и сделала 6 брейков.

Ястремская подала 2 раза навылет, допустила 6 двойных ошибок и смогла реализовать 2 брейк-поинта.

Это была вторая официальная встреча теннисисток на международной арене. Как и на US Open в 2019 году, победу праздновала Элина Свитолина.

Кто станет следующей соперницей

Выход в третий круг Qatar TotalEnergies Open гарантировал Элине место среди шестнадцати сильнейших участниц турнира.

За выход в четвертьфинал она сразится с победительницей пары Эмма Наварро (США) - Анна Калинская.

Напомним, общий призовой фонд соревнований в Дохе в этом году составляет более 4 миллионов долларов.

Ранее мы рассказали о прогрессе украинок в обновленном рейтинге WTA.

