Українське дербі у фіналі ЛЧ: Плотницький став MVP і зійдеться у битві з партнером по збірній

Українські зірки волейболу зійдуться у битві за фінал найпрестижнішого єврокубка. Олег Плотницький став MVP чвертьфіналу, а Юрій Семенюк з "Проєктом" переписав історію польського клубу в Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Тріумф "Перуджі" та визнання Плотницького

Італійська "Перуджа", яка захищає титул діючого чемпіона Європи, впевнено подолала стадію 1/4 фіналу.

Після напруженої першої зустрічі з іспанським "Лас-Пальмасом" (3:2), у матчі-відповіді підопічні Анджело Лоренцетті не залишили шансів супернику, закривши гру у трьох сетах - 3:0 (25:18, 25:21, 25:23).

Головним героєм протистояння став капітан збірної України Олег Плотницький.

Доїгровщик продемонстрував найкращу результативність у команді, записавши на свій рахунок 13 пунктів (12 успішних атак та 1 подача навиліт).

За підсумками поєдинку українця офіційно визнали найціннішим гравцем (MVP). Таку ж кількість очок набрав і його партнер по команді Вассім Бен Тара.

Історичний крок "Проєкта Варшава"

Паралельним курсом до півфіналу пробився польський "Проєкт Варшава", за який виступає центральний блокувальник Юрій Семенюк.

Для столичного клубу цей успіх став історичним - команда вперше в історії зіграє у "Фіналі чотирьох" Ліги чемпіонів.

Шлях до квартету найкращих виявився драматичним. Вигравши перший матч проти "Любліна" з рахунком 3:1, варшавці гарантували собі прохід далі вже після двох переможних сетів у другій грі.

Отримавши необхідний результат, команда збавила оберти та поступилася у п'яти партіях - 2:3 (25:21, 25:18, 22:25, 30:32, 12:15). Юрій Семенюк за час перебування на майданчику приніс своїй команді 3 очки.

Коли відбудеться українське дербі

Згідно з сіткою турніру, Плотницький та Семенюк зустрінуться очно вже у першому раунді фінальної стадії.

Півфінальна дуель між італійською та польською командами запланована на 16 травня. Доля путівки у фінал вирішиться в одному матчі.

В іншій частині сітки турецький "Зіраат" очікує на свого опонента, який визначиться у протистоянні між "Заверчє" та "Лубе Чівітанова".