Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Українська збірна на Чемпіонаті Cвіту з сокки 2025 - трансляція на Київстар ТБ

Фото: Київстар ТБ проводить трансляцію Чемпіонату Світу з сокки 2025 (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

З 27 листопада по 7 грудня у Мексиці відбудеться Чемпіонат Світу з сокки - динамічного формату футболу 6×6, який поєднує техніку, швидкість і видовищність. Українська команда - серед фаворитів.

Про це йдеться у релізі Київстар ТБ, яке транслюватиме подію, пише РБК-Україна.

У турнірі змагатимуться 32 команди з усього світу. Українська збірна - серед фаворитів. Наша команда посідає 10-те місце у світовому рейтингу сокки та вже неодноразово демонструвала високий рівень гри.

Змагання стартують із групового етапу, де команди розподілені на 8 груп по 4 учасники. Дві найкращі з кожної групи вийдуть до плей-оф, що розпочнеться з 1/8 фіналу - далі на команди чекає боротьба на виліт.

Графік матчів збірної України:

  • 00:00 (1 грудня) - Німеччина vs Україна
  • 15:00 (2 грудня) - Україна vs Колумбія
  • 01:00 (4 грудня) - Україна vs Іспанія

Фанатів очікують енергійні поєдинки, видовищні голи та щира боротьба за честь країни на міжнародній арені.

Стежте за виступами збірної України та не пропустіть головні моменти Чемпіонату Світу з сокки 2025 на спортивних телеканалах у розділі "Спорт" на Київстар ТБ.

Загалом у спортивному розділі Київстар ТБ наразі доступні 35 телеканалів, зокрема Setanta Sports, Eurosport, XSPORT, Football Hub та інші. Зручна навігація, актуальні розклади та тематичні добірки дозволяють швидко знайти матчі улюбленої команди чи спортсмена та не пропустити найцікавіші моменти.

