Украинская сборная на Чемпионате Мира по сокке 2025 - трансляция на Киевстар ТВ

С 27 ноября по 7 декабря в Мексике состоится Чемпионат Мира по сокке - динамичного формата футбола 6×6, сочетающего технику, скорость и зрелищность. Украинская команда - среди фаворитов.
Об этом говорится в релизе Киевстар ТВ, которое будет транслировать событие, пишет РБК-Украина.
В турнире сразятся 32 команды со всего мира. Украинская сборная - среди фаворитов. Наша команда занимает 10 место в мировом рейтинге сокки и уже неоднократно демонстрировала высокий уровень игры.
Соревнования стартуют с группового этапа, где команды распределены на 8 групп по 4 участника. Две лучшие из каждой группы выйдут в плей-офф, который начнется с 1/8 финала - дальше команды ждет борьба на вылет.
График матчей сборной Украины:
Фанатов ожидают энергичные поединки, зрелищные голы и искренняя борьба за честь страны на международной арене.
