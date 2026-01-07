Українська стилістка та екс-дівчина Wellboy бореться з раком

Українська стилістка Яна Савченко, а також колишня дівчина співака Wellboy, повідомила про серйозний діагноз. У своїх соцмережах вона зізналася, що їй діагностували онкологічне захворювання та вона вже проходить лікування.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram дівчини.
Яна опублікувала емоційний допис, в якому підбила підсумки року та вперше відкрито розповіла про боротьбу з хворобою.
"Друзі, ділюсь своїм підсумком року. Цей текст дався мені складно - я писала його майже місяць, бо не могла наважитися. Тому ви читаєте його вже в новому році", - написала Савченко.
Згодом стилістка повідомила про діагноз, який став для неї несподіваним ударом.
"Мені діагностували Т-лімфобластну лімфому, простими словами - рак", - зізналася Яна.
Вона зазначила, що лікування можливе лише за допомогою хіміотерапії, і вже розповіла про складний графік та етапи терапії.
"It sucks, але таке може трапитися з будь-ким. Зараз я змирилась і роблю все, що від мене залежить. Лікування можливе лише хіміотерапією. Один тиждень я проводжу в лікарні на крапельницях, кілька тижнів - вдома на відновленні. За грудень я вже пройшла перший блок, попереду ще 4-5. Загалом лікування триватиме близько 6 місяців. З хороших новин, шанси на повне одужання високі", - повідомила екс-обраниця Вельбоя.
Через фізичний і психологічний стан стилістка наразі не може працювати, тому вирішила відкрити збір на лікування.
"Працювати зараз, на жаль, не можу ні фізично, ні психологічно. Тому відкриваю банку на своє лікування і буду вдячна за будь-яку підтримку", - написала Яна.
Вона уточнила, що частину лікування покриває держава, однак значні витрати доводиться оплачувати самостійно.
"Частину лікування покриває держава (ура), але є багато додаткових витрат: аналізи, обстеження, ліки, процедури. Уже витрачено близько 220 000 грн. Точну фінальну суму спрогнозувати складно, тому чесно кажу - я не знаю, скільки ще знадобиться, і відкриваю збір без конкретної мети по сумі", - пояснила дівчина.
Також стилістка зазначила, що у разі успішного одужання залишок коштів планує передати на інші благодійні збори.
"Якщо після мого одужання (сподіваюсь, воно буде ) кошти залишаться - я передам їх на інші збори", - додала Савченко.
На завершення вона подякувала всім, хто підтримує її в цей непростий період.
"Дякую кожному, хто поруч", - написала стилістка.
Про Яну Савченко відомо небагато. Вона працює стилісткою та раніше перебувала у стосунках зі співаком Wellboy (Антоном Вельбоєм).
Пара познайомилася під час зйомок кліпу на пісню "Додому", де Яна відповідала за стиль.
Згодом артист навіть познайомив дівчину зі своєю мамою, яка тепло її прийняла.
У 2024 році Wellboy повідомив про розставання з Яною. Співак зізнавався, що важко пережив розрив і визнав власну провину в завершенні стосунків.
