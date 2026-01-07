Українська стилістка та екс-дівчина Wellboy бореться з раком

Яна опублікувала емоційний допис, в якому підбила підсумки року та вперше відкрито розповіла про боротьбу з хворобою.

"Друзі, ділюсь своїм підсумком року. Цей текст дався мені складно - я писала його майже місяць, бо не могла наважитися. Тому ви читаєте його вже в новому році", - написала Савченко.

Згодом стилістка повідомила про діагноз, який став для неї несподіваним ударом.

Яна Савченко повідомила про рак (фото: instagram.com/krassavayaa)

"Мені діагностували Т-лімфобластну лімфому, простими словами - рак", - зізналася Яна.

Вона зазначила, що лікування можливе лише за допомогою хіміотерапії, і вже розповіла про складний графік та етапи терапії.

"It sucks, але таке може трапитися з будь-ким. Зараз я змирилась і роблю все, що від мене залежить. Лікування можливе лише хіміотерапією. Один тиждень я проводжу в лікарні на крапельницях, кілька тижнів - вдома на відновленні. За грудень я вже пройшла перший блок, попереду ще 4-5. Загалом лікування триватиме близько 6 місяців. З хороших новин, шанси на повне одужання високі", - повідомила екс-обраниця Вельбоя.

Через фізичний і психологічний стан стилістка наразі не може працювати, тому вирішила відкрити збір на лікування.

"Працювати зараз, на жаль, не можу ні фізично, ні психологічно. Тому відкриваю банку на своє лікування і буду вдячна за будь-яку підтримку", - написала Яна.

Яна Савченко повідомила про рак (фото: instagram.com/krassavayaa)

Вона уточнила, що частину лікування покриває держава, однак значні витрати доводиться оплачувати самостійно.

"Частину лікування покриває держава (ура), але є багато додаткових витрат: аналізи, обстеження, ліки, процедури. Уже витрачено близько 220 000 грн. Точну фінальну суму спрогнозувати складно, тому чесно кажу - я не знаю, скільки ще знадобиться, і відкриваю збір без конкретної мети по сумі", - пояснила дівчина.

Також стилістка зазначила, що у разі успішного одужання залишок коштів планує передати на інші благодійні збори.

Яна Савченко (фото: instagram.com/krassavayaa)

"Якщо після мого одужання (сподіваюсь, воно буде ) кошти залишаться - я передам їх на інші збори", - додала Савченко.

На завершення вона подякувала всім, хто підтримує її в цей непростий період.

"Дякую кожному, хто поруч", - написала стилістка.

Що відомо про Яну Савченко

Про Яну Савченко відомо небагато. Вона працює стилісткою та раніше перебувала у стосунках зі співаком Wellboy (Антоном Вельбоєм).

Пара познайомилася під час зйомок кліпу на пісню "Додому", де Яна відповідала за стиль.

Яна Савченко і Антон Вельбой (фото: instagram.com/krassavayaa)

Згодом артист навіть познайомив дівчину зі своєю мамою, яка тепло її прийняла.

У 2024 році Wellboy повідомив про розставання з Яною. Співак зізнавався, що важко пережив розрив і визнав власну провину в завершенні стосунків.