Українська сенсація Олійникова вибула з турніру після болючого падіння
Українська тенісистка Олександра Олійникова перервала серію з 11 перемог і завершила виступ на турнірі WTA 125 в Буенос-Айресі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.
Перша поразка після рекордної серії
Матч 1/8 фіналу проти 448-ї ракетки світу, Лусіани Перес Аларкон, став першою очною зустріччю для тенісисток.
Українка, яка була четвертою сіяною на змаганнях, розпочала поєдинок доволі впевнено, встановивши перевагу в рахунку, проте перуанська спортсменка щоразу знаходила можливість зрівняти становище.
Гра була напруженою: після того, як Олійникова повела 5:3, Аларкон зуміла відігратися та перевести сет у тай-брейк.
Під час одного з ігрових моментів Олександра Олійникова, ймовірно, невдало впала на корт та зазнала пошкодження ноги.
У підсумку, на тай-брейку українка не змогла взяти жодного очка (0:7) і, програвши першу партію з рахунком 6:7(0), була змушена відмовитися від продовження боротьби. Тривалість матчу становила 1 годину 23 хвилини.
Перервана переможна серія та особистий рекорд
Зняття з турніру в Буенос-Айресі означає, що Олександра Олійникова (95-та ракетка світу) перервала свою вражаючу серію з 11 перемог.
Цей результат став повторенням її особистого рекорду кар'єри. Серія перемог Олександри Олійникової складалася з трьох важливих досягнень.
По-перше, вона здобула два титули на турнірах серії "челенджер", в аргентинському Тукумані та чилійській Коліні.
По-друге, українка виграла свій матч у першому колі турніру Argentina Open WTA 125, обігравши представницю Бурунді Саду Нахімана, яка займає 231-й рядок у світовому рейтингу.
І, по-третє, завдяки успішному виступу на турнірі в Чилі, де вона здобула свій третій "челенджер" у цьому сезоні, Олійникова вперше у кар’єрі потрапила до топ-100 світового рейтингу WTA.
