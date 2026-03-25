Українська молодь дотиснула Північну Ірландію: один влучний удар змінив долю путівки на Євро

Юніорська збірна України з футболу успішно розпола вирішальний етап кваліфікації на чемпіонат Європи-2026. У першому турі елітраунду підопічні Дмитра Михайленка мінімально здолали команду Північної Ірландії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчів.

Тріумфальний старт у групі

Після бездоганного виступу в першому раунді відбору, де "синьо-жовті" почергово обіграли Албанію, Чорногорію та Словаччину, українці підійшли до елітраунду в статусі фаворитів своєї групи.

Зустріч із британцями підтвердила високі амбіції нашої команди.

Долю протистояння вирішив єдиний забитий м’яч. Одразу після перерви, на 47-й хвилині, точного удару завдав півзахисник Олександр Сорока.

Незважаючи на спроби суперника відігратися, українська збірна втримала переможний результат до фінального свистка.

Турнірне становище та наступний опонент

Завдяки цій перемозі Україна U19 очолила таблицю 5-ї групи з трьома очками в активі. Варто зазначити, що регламент турніру дуже суворий: путівку на континентальну першість отримає лише команда, яка посяде перше місце у своєму квартеті.

Положення у групі 5:

Україна U19 - 3 очки (1 матч) Казахстан U19 - 0 (0) Румунія U19 - 0 (0) Північна Ірландія - 0 (1)

Свій наступний крок до фінальної частини Євро-2026 українці зроблять уже в найближчу суботу.

У другому турі "синьо-жовті" зустрінуться зі збірною Казахстану. Поєдинок заплановано на 28 березня, стартовий свисток пролунає об 11:00 за київським часом.