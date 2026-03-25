Украинская молодежь дожала Северную Ирландию: один точный удар изменил судьбу путевки на Евро
Юниорская сборная Украины по футболу успешно начала решающий этап квалификации на чемпионат Европы-2026. В первом туре элитраунда подопечные Дмитрия Михайленко минимально одолели команду Северной Ирландии.
Триумфальный старт в группе
После безупречного выступления в первом раунде отбора, где "сине-желтые" поочередно обыграли Албанию, Черногорию и Словакию, украинцы подошли к элитраунду в статусе фаворитов своей группы.
Встреча с британцами подтвердила высокие амбиции нашей команды.
Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч. Сразу после перерыва, на 47-й минуте, точный удар нанес полузащитник Александр Сорока.
Несмотря на попытки соперника отыграться, украинская сборная удержала победный результат до финального свистка.
Турнирное положение и следующий оппонент
Благодаря этой победе Украина U19 возглавила таблицу 5-й группы с тремя очками в активе. Стоит отметить, что регламент турнира очень строгий: путевку на континентальное первенство получит только команда, которая займет первое место в своем квартете.
Положение в группе 5:
- Украина U19 - 3 очка (1 матч)
- Казахстан U19 - 0 (0)
- Румыния U19 - 0 (0)
- Северная Ирландия - 0 (1)
Свой следующий шаг к финальной части Евро-2026 украинцы сделают уже в ближайшую субботу.
Во втором туре "сине-желтые" встретятся со сборной Казахстана. Поединок запланирован на 28 марта, стартовый свисток прозвучит в 11:00 по киевскому времени.
