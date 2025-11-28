Українська команда відкриває сезон Біатлонного Кубку світу 2025/2026

У шведському Естерсунді 29 листопада розпочинається новий сезон Кубку світу з біатлону. На старт сезону вийдуть найсильніші біатлоністи світу, серед яких і збірна України.
Перший етап триватиме до 7 грудня, а фінал сезону відбудеться 22 березня 2026 року в норвезькому Голменколлені.
Українська збірна також братиме участь у змаганнях. У складі жіночої команди - Христина та Валерія Дмитренки, Анастасія й Олександра Меркушини, Олена Городна та Дарина Чалик.
Чоловічу збірну представлять Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Артем Тищенко, Антон Дудченко, Богдан Борковський та Богдан Цимбал.
На глядачів чекають напружені старти, емоційна боротьба на трасі та яскраві моменти від українських біатлоністів, які традиційно дарують привід для гордості.
