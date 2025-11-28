Українська команда відкриває сезон Біатлонного Кубку світу 2025/2026

Перший етап триватиме до 7 грудня, а фінал сезону відбудеться 22 березня 2026 року в норвезькому Голменколлені.

Українська збірна також братиме участь у змаганнях. У складі жіночої команди - Христина та Валерія Дмитренки, Анастасія й Олександра Меркушини, Олена Городна та Дарина Чалик.

Чоловічу збірну представлять Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Артем Тищенко, Антон Дудченко, Богдан Борковський та Богдан Цимбал.

Графік змагань Естерсунда

29.11 - Естафети (жінки 4×6 км о 14:15, чоловіки 4×7.5 км о 17:55)

30.11- Одиночна змішана естафета (15:00), змішана естафета (17:40)

02.12 - Індивідуальна гонка 15 км, жінки (16:30)

03.12 - Індивідуальна гонка 20 км, чоловіки (16:30)

05.12 - Спринт 7.5 км, жінки (17:00)

06.12 - Спринт 10 км, чоловіки (17:30)

07.12 - Гонка переслідування: жінки 10 км (14:15), чоловіки 12.5 км (16:15)

На глядачів чекають напружені старти, емоційна боротьба на трасі та яскраві моменти від українських біатлоністів, які традиційно дарують привід для гордості.

Де дивитися

Трансляції перегонів доступні на спортивних телеканалах у розділі "Спорт" на Київстар ТБ.

Загалом тут зібрано понад 35 спортивних каналів - від класичного футболу до зимових видів спорту. Зручна навігація, розклади та добірки дозволяють не пропустити жодного фінішу улюблених спортсменів.

Увесь контент на сервісі можна дивитися у високій якості на п’яти пристроях одночасно: смартфоні, планшеті, ноутбуці, SMART TV чи Xbox.

Слідкуйте за новинками й прем’єрами в Telegram-каналі "Кіно для ТБ".