Украинская команда открывает сезон Биатлонного Кубка мира 2025/2026

Первый этап продлится до 7 декабря, а финал сезона состоится 22 марта 2026 в норвежском Голменколлене.

Украинская сборная также примет участие в соревнованиях. В составе женской команды - Кристина и Валерия Дмитренко, Анастасия и Александра Меркушины, Елена Городная и Дарья Чалик.

Мужскую сборную представят Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Артем Тищенко, Антон Дудченко, Богдан Борковский и Богдан Цымбал.

График соревнований Эстерсунда

29.11 - Эстафеты (женщины 4×6 км в 14:15, мужчины 4×7.5 км в 17:55)

30.11- Одиночная смешанная эстафета (15:00), смешанная эстафета (17:40)

02.12 - Индивидуальная гонка 15 км, женщины (16:30)

03.12 - Индивидуальная гонка 20 км, мужчины (16:30)

05.12 - Спринт 7.5 км, женщины (17:00)

06.12 - Спринт 10 км, мужчины (17:30)

07.12 - Гонка преследования: женщины 10 км (14:15), мужчины 12.5 км (16:15)

Зрителей ожидают напряженные старты, эмоциональная борьба на трассе и яркие моменты от украинских биатлонистов, которые традиционно дают повод для гордости.

Где смотреть

Трансляции гонки доступны на спортивных телеканалах в разделе "Спорт" на Киевстар ТВ.

В общей сложности здесь собрано более 35 спортивных каналов - от классического футбола до зимних видов спорта. Удобная навигация, расписания и подборки позволяют не упустить ни одного финиша любимых спортсменов.

Весь контент на сервисе можно смотреть в высоком качестве на пяти устройствах одновременно: смартфоне, планшете, ноутбуке, SMART TV или Xbox.

Следите за новинками и премьерами в Telegram-канале "Кино для ТВ".