Українська команда відкриває сезон Біатлонного Кубку світу 2025/2026
У шведському Естерсунді 29 листопада розпочинається новий сезон Кубку світу з біатлону. На старт сезону вийдуть найсильніші біатлоністи світу, серед яких і збірна України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на реліз Київстар ТБ, яке транслюватиме подію.
Перший етап триватиме до 7 грудня, а фінал сезону відбудеться 22 березня 2026 року в норвезькому Голменколлені.
Українська збірна також братиме участь у змаганнях. У складі жіночої команди - Христина та Валерія Дмитренки, Анастасія й Олександра Меркушини, Олена Городна та Дарина Чалик.
Чоловічу збірну представлять Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Артем Тищенко, Антон Дудченко, Богдан Борковський та Богдан Цимбал.
Графік змагань Естерсунда
- 29.11 - Естафети (жінки 4×6 км о 14:15, чоловіки 4×7.5 км о 17:55)
- 30.11- Одиночна змішана естафета (15:00), змішана естафета (17:40)
- 02.12 - Індивідуальна гонка 15 км, жінки (16:30)
- 03.12 - Індивідуальна гонка 20 км, чоловіки (16:30)
- 05.12 - Спринт 7.5 км, жінки (17:00)
- 06.12 - Спринт 10 км, чоловіки (17:30)
- 07.12 - Гонка переслідування: жінки 10 км (14:15), чоловіки 12.5 км (16:15)
На глядачів чекають напружені старти, емоційна боротьба на трасі та яскраві моменти від українських біатлоністів, які традиційно дарують привід для гордості.
