Українська команда відкриває сезон Біатлонного Кубку світу 2025/2026

П'ятниця 28 листопада 2025 18:01 promo
UA EN RU
Українська команда відкриває сезон Біатлонного Кубку світу 2025/2026 Фото: Київстар ТБ транслюватиме Кубок світу з біатлону (пресслужба)
Автор: Олександр Мороз

У шведському Естерсунді 29 листопада розпочинається новий сезон Кубку світу з біатлону. На старт сезону вийдуть найсильніші біатлоністи світу, серед яких і збірна України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на реліз Київстар ТБ, яке транслюватиме подію.

Перший етап триватиме до 7 грудня, а фінал сезону відбудеться 22 березня 2026 року в норвезькому Голменколлені.

Українська збірна також братиме участь у змаганнях. У складі жіночої команди - Христина та Валерія Дмитренки, Анастасія й Олександра Меркушини, Олена Городна та Дарина Чалик.

Чоловічу збірну представлять Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Артем Тищенко, Антон Дудченко, Богдан Борковський та Богдан Цимбал.

Графік змагань Естерсунда

  • 29.11 - Естафети (жінки 4×6 км о 14:15, чоловіки 4×7.5 км о 17:55)
  • 30.11- Одиночна змішана естафета (15:00), змішана естафета (17:40)
  • 02.12 - Індивідуальна гонка 15 км, жінки (16:30)
  • 03.12 - Індивідуальна гонка 20 км, чоловіки (16:30)
  • 05.12 - Спринт 7.5 км, жінки (17:00)
  • 06.12 - Спринт 10 км, чоловіки (17:30)
  • 07.12 - Гонка переслідування: жінки 10 км (14:15), чоловіки 12.5 км (16:15)

На глядачів чекають напружені старти, емоційна боротьба на трасі та яскраві моменти від українських біатлоністів, які традиційно дарують привід для гордості.

Де дивитися

Трансляції перегонів доступні на спортивних телеканалах у розділі "Спорт" на Київстар ТБ.

Загалом тут зібрано понад 35 спортивних каналів - від класичного футболу до зимових видів спорту. Зручна навігація, розклади та добірки дозволяють не пропустити жодного фінішу улюблених спортсменів.

Увесь контент на сервісі можна дивитися у високій якості на п’яти пристроях одночасно: смартфоні, планшеті, ноутбуці, SMART TV чи Xbox.

Слідкуйте за новинками й прем’єрами в Telegram-каналі "Кіно для ТБ".

Київстар Биатлон
