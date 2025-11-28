ua en ru
Украинская команда открывает сезон Биатлонного Кубка мира 2025/2026

Пятница 28 ноября 2025 18:01 promo
UA EN RU
Украинская команда открывает сезон Биатлонного Кубка мира 2025/2026 Фото: Киевстар ТВ будет транслировать Кубок мира по биатлону (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

В шведском Эстерсунде 29 ноября начинается новый сезон Кубка мира по биатлону. На старт сезона выйдут сильнейшие биатлонисты мира, в том числе и сборная Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на релиз Киевстар ТВ, которое будет транслировать мероприятие.

Первый этап продлится до 7 декабря, а финал сезона состоится 22 марта 2026 в норвежском Голменколлене.

Украинская сборная также примет участие в соревнованиях. В составе женской команды - Кристина и Валерия Дмитренко, Анастасия и Александра Меркушины, Елена Городная и Дарья Чалик.

Мужскую сборную представят Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Артем Тищенко, Антон Дудченко, Богдан Борковский и Богдан Цымбал.

График соревнований Эстерсунда

  • 29.11 - Эстафеты (женщины 4×6 км в 14:15, мужчины 4×7.5 км в 17:55)
  • 30.11- Одиночная смешанная эстафета (15:00), смешанная эстафета (17:40)
  • 02.12 - Индивидуальная гонка 15 км, женщины (16:30)
  • 03.12 - Индивидуальная гонка 20 км, мужчины (16:30)
  • 05.12 - Спринт 7.5 км, женщины (17:00)
  • 06.12 - Спринт 10 км, мужчины (17:30)
  • 07.12 - Гонка преследования: женщины 10 км (14:15), мужчины 12.5 км (16:15)

Зрителей ожидают напряженные старты, эмоциональная борьба на трассе и яркие моменты от украинских биатлонистов, которые традиционно дают повод для гордости.

Где смотреть

Трансляции гонки доступны на спортивных телеканалах в разделе "Спорт" на Киевстар ТВ.

В общей сложности здесь собрано более 35 спортивных каналов - от классического футбола до зимних видов спорта. Удобная навигация, расписания и подборки позволяют не упустить ни одного финиша любимых спортсменов.

Весь контент на сервисе можно смотреть в высоком качестве на пяти устройствах одновременно: смартфоне, планшете, ноутбуке, SMART TV или Xbox.

Следите за новинками и премьерами в Telegram-канале "Кино для ТВ".

Киевстар Биатлон
