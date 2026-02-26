Українка увірвалася в топ-40 на Кубку IBU: як Кип'яченкова відкрила сезон у США

У Лейк-Плесіді завершилася жіноча коротка індивідуальна гонка в межах Кубка IBU. Любов Кип'яченкова стала найкращою серед українок, зумівши потрапити до залікової зони, попри конкуренцію та складну трасу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Дебют Кип'яченкової та результати українок

Жіночий старт у США став продовженням змагальної програми після чоловічої гонки, де раніше Антон Дудченко посів 10-те місце.

У жіночій "індивідуалці" кольори українського прапора захищали троє спортсменок: Анна Кривонос, Лілія Стеблина та Любов Кип'яченкова, для якої цей виступ став першим у поточному олімпійському сезоні.

Саме Кип'яченкова продемонструвала найвищий результат у складі синьо-жовтої збірної.

Допустивши два промахи на другому та четвертому вогневих рубежах, біатлоністка посіла 35-ту сходинку підсумкового протоколу.

Проблеми зі стрільбою та лідери гонки

Інші представниці української збірної продемонстрували менш стабільні результати, фінішувавши поза межами топ-30.

Лілія Стеблина зіткнулася зі значними труднощами на вогневих рубежах: припустившись шести помилок під час стрільби, вона втратила шанси на високі позиції.

У підсумку спортсменка посіла 39-те місце, програвши переможниці гонки німкені Юлії Кінк понад 5 з половиною хвилин.

Анна Кривонос завершила змагання на 41-й сходинці підсумкового протоколу.

Попри те, що її точність була ідентичною до результату лідерки команди Кип'яченкової - лише два неточних постріли на першому та останньому рубежах - нижча швидкість на дистанції не дозволила біатлоністці піднятися вище.

Її відставання від золотого призера склало 5:51.6 хвилини.

Перемогу впевнено здобула представниця Німеччини Юлія Кінк, яка закрила всі 20 мішеней.

Друге та третє місця посіли норвежки Гро Рандбю та Гуро Їттерхюйс відповідно.

Кубок IBU. Лейк-Плесід. Жіноча індивідуальна гонка:

Юлія Кінк (Німеччина) - 39:06.1 (0+0+0+0) Гро Рандбю (Норвегія) - +1:04.9 (1+0+0+2) Гуро Їттерхюйс (Норвегія) - +1:06.1 (1+0+0+1)

...

35. Любов Кип'яченкова (Україна) - +4:47.7 (0+1+0+1)

39. Лілія Стеблина (Україна) - +5:35.5 (0+4+1+1)

41. Анна Кривонос (Україна) - +5:51.6 (1+0+0+1)

Наступний етап змагань у Лейк-Плесіді відбудеться в суботу, 28 лютого. Програму продовжить чоловічий спринт, який розпочнеться о 17:45 за київським часом.