Українка увірвалася в топ-40 на Кубку IBU: як Кип'яченкова відкрила сезон у США
У Лейк-Плесіді завершилася жіноча коротка індивідуальна гонка в межах Кубка IBU. Любов Кип'яченкова стала найкращою серед українок, зумівши потрапити до залікової зони, попри конкуренцію та складну трасу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.
Дебют Кип'яченкової та результати українок
Жіночий старт у США став продовженням змагальної програми після чоловічої гонки, де раніше Антон Дудченко посів 10-те місце.
У жіночій "індивідуалці" кольори українського прапора захищали троє спортсменок: Анна Кривонос, Лілія Стеблина та Любов Кип'яченкова, для якої цей виступ став першим у поточному олімпійському сезоні.
Саме Кип'яченкова продемонструвала найвищий результат у складі синьо-жовтої збірної.
Допустивши два промахи на другому та четвертому вогневих рубежах, біатлоністка посіла 35-ту сходинку підсумкового протоколу.
Проблеми зі стрільбою та лідери гонки
Інші представниці української збірної продемонстрували менш стабільні результати, фінішувавши поза межами топ-30.
Лілія Стеблина зіткнулася зі значними труднощами на вогневих рубежах: припустившись шести помилок під час стрільби, вона втратила шанси на високі позиції.
У підсумку спортсменка посіла 39-те місце, програвши переможниці гонки німкені Юлії Кінк понад 5 з половиною хвилин.
Анна Кривонос завершила змагання на 41-й сходинці підсумкового протоколу.
Попри те, що її точність була ідентичною до результату лідерки команди Кип'яченкової - лише два неточних постріли на першому та останньому рубежах - нижча швидкість на дистанції не дозволила біатлоністці піднятися вище.
Її відставання від золотого призера склало 5:51.6 хвилини.
Перемогу впевнено здобула представниця Німеччини Юлія Кінк, яка закрила всі 20 мішеней.
Друге та третє місця посіли норвежки Гро Рандбю та Гуро Їттерхюйс відповідно.
Кубок IBU. Лейк-Плесід. Жіноча індивідуальна гонка:
- Юлія Кінк (Німеччина) - 39:06.1 (0+0+0+0)
- Гро Рандбю (Норвегія) - +1:04.9 (1+0+0+2)
- Гуро Їттерхюйс (Норвегія) - +1:06.1 (1+0+0+1)
...
- 35. Любов Кип'яченкова (Україна) - +4:47.7 (0+1+0+1)
- 39. Лілія Стеблина (Україна) - +5:35.5 (0+4+1+1)
- 41. Анна Кривонос (Україна) - +5:51.6 (1+0+0+1)
Наступний етап змагань у Лейк-Плесіді відбудеться в суботу, 28 лютого. Програму продовжить чоловічий спринт, який розпочнеться о 17:45 за київським часом.
Раніше ми повідомляли, що Україна відправить на Паралімпійські Ігри-2026 найбільшу кількість спортсменів в історії.