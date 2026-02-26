ua en ru
Украинка ворвалась в топ-40 на Кубке IBU: как Кипяченкова открыла сезон в США

Четверг 26 февраля 2026 22:42
Украинка ворвалась в топ-40 на Кубке IBU: как Кипяченкова открыла сезон в США Результаты украинок в короткой индивидуальной гонке в Лейк-Плэсиде (фото: IBU)
Автор: Екатерина Урсатий

В Лейк-Плэсиде завершилась женская короткая индивидуальная гонка в рамках Кубка IBU. Любовь Кипяченкова стала лучшей среди украинок, сумев попасть в зачетную зону, несмотря на конкуренцию и сложную трассу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Читайте также: После Олимпиады украинец ошеломил идеальной стрельбой и ворвался в топ-10 Кубка IBU

Дебют Кипяченковой и результаты украинок

Женский старт в США стал продолжением соревновательной программы после мужской гонки, где ранее Антон Дудченко занял 10-е место.

В женской "индивидуалке" цвета украинского флага защищали трое спортсменок: Анна Кривонос, Лилия Стеблина и Любовь Кипяченкова, для которой это выступление стало первым в текущем олимпийском сезоне.

Именно Кипяченкова продемонстрировала самый высокий результат в составе сине-желтой сборной.

Допустив два промаха на втором и четвертом огневых рубежах, биатлонистка заняла 35-ю строчку итогового протокола.

Проблемы со стрельбой и лидеры гонки

Другие представительницы украинской сборной продемонстрировали менее стабильные результаты, финишировав за пределами топ-30.

Лилия Стеблина столкнулась со значительными трудностями на огневых рубежах: допустив шесть ошибок во время стрельбы, она потеряла шансы на высокие позиции.

В итоге спортсменка заняла 39-е место, проиграв победительнице гонки немке Юлии Кинк более 5 с половиной минут.

Анна Кривонос завершила соревнования на 41-й строчке итогового протокола.

Несмотря на то, что ее точность была идентичной результату лидера команды Кипяченковой - всего два неточных выстрела на первом и последнем рубежах - более низкая скорость на дистанции не позволила биатлонистке подняться выше.

Ее отставание от золотого призера составило 5:51.6 минуты.

Победу уверенно одержала представительница Германии Юлия Кинк, которая закрыла все 20 мишеней.

Второе и третье места заняли норвежки Гро Рандбю и Гуро Йиттерхюйс соответственно.

Кубок IBU. Лейк-Плэсид. Женская индивидуальная гонка:

  1. Юлия Кинк (Германия) - 39:06.1 (0+0+0+0+0)
  2. Гро Рандбю (Норвегия) - +1:04.9 (1+0+0+2)
  3. Гуро Йиттерхюйс (Норвегия) - +1:06.1 (1+0+0+1)

...

  • 35. Любовь Кипяченкова (Украина) - +4:47.7 (0+1+0+1)
  • 39. Лилия Стеблина (Украина) - +5:35.5 (0+4+1+1+1)
  • 41. Анна Кривонос (Украина) - +5:51.6 (1+0+0+1)

Следующий этап соревнований в Лейк-Плэсиде состоится в субботу, 28 февраля. Программу продолжит мужской спринт, который начнется в 17:45 по киевскому времени.

Ранее мы сообщали, что Украина отправит на Паралимпийские Игры-2026 самое большое количество спортсменов в истории.

