Українка з донькою підкорили "Голос Італії" піснею про рани війни: судді розвернули всі крісла

Українки підкорили "Голос" в Італії

Під час номера Ілларія та Соломія з’явилися на сцені у символічних образах у кольорах українського прапора.

Співачка була одягнена у жовту вишиванку з синім орнаментом і довгу блакитну спідницю.

Її донька виступала у синій вишитій сорочці та жовтій спідниці, а образ доповнював вінок із жовтих квітів зі стрічками.

У номері Соломія не лише співала, а й виконувала музичну партію на скрипці. Для виступу мама й донька обрали пісню Supereroi (у перекладі з італійської - "Супергерої").

Співачка Ілларія з донькою Соломією на шоу "The Voice of Italy" (скріншот з відео)

У композиції йдеться про підтримку між людьми у складні часи. Основна ідея пісні полягає в тому, що труднощі неможливо подолати самотужки, а справжня сила з’являється тоді, коли люди залишаються разом.

У тексті також згадуються рани, які залишає війна, страх звернутися по допомогу та думка про те, що справжні "супергерої" - це звичайні люди, які підтримують одне одного.

У візитівці перед виступом Ілларія розповіла, що після початку повномасштабного вторгнення її родина переїхала до Італії.

Нині вони вже чотири роки живуть у провінції Віченца. За словами співачки, притулок їм запропонувала знайома італійська родина.

"Коли почалася війна, я отримала повідомлення від цієї родини, яка написала: "Приїжджайте сюди, щоб захистити дітей", - пояснила вона.

Артистка також зазначила, що родом із Києва і раніше активно розвивала музичну кар’єру в Україні, де працювала викладачкою вокалу.

За словами Ілларії, музика для неї - це "світ, сповнений чудес, у якому можна бути будь-яким героєм".

Крім того, співачка вже має досвід участі у телевізійних вокальних шоу. Близько 14 років тому вона виступала у другому сезоні "Голосу країни".

Тоді Ілларія виконала пісню "Верше мій" і потрапила до команди Олега Скрипки.

Згодом артистка також намагалася представити Україну на пісенному конкурсі "Євробачення", беручи участь у національному відборі.