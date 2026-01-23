ua en ru
В Україні з'явилася перша онлайн-школа хокею з безкоштовними уроками від профі

П'ятниця 23 січня 2026 16:21
Kyiv Capitals проводить уроки хокею онлайн (фото: Kyiv Capitals)
Автор: Андрій Костенко

Українські любителі спорту тепер можуть опанувати навички гри в хокей за допомогою серії професійних відеоуроків. У мережі запустили перший системний освітній проєкт українською мовою, який дозволяє тренуватися самостійно навіть за відсутності спеціалізованих арен та тренера поруч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ініціативу київського хокейного клубу Kyiv Capitals.

Відмова від закордонного контенту

Досі гравці-аматори та початківці в Україні були змушені користуватися переважно англомовними або російськомовними навчальними матеріалами з США та Канади. Це створювало мовний бар'єр та ускладнювало процес навчання для дітей і молоді.

Поштовхом до створення українськомовного продукту став запит від жителів невеликих містечок, де немає професійних льодових арен, але є можливість тренуватися на відкритих ковзанках чи замерзлих водоймах.

"Наше завдання - дати доступ до знань про хокей кожному. Це не лише про професійні арени, а й про замерзле озеро біля дому, де будь-хто може зробити перший крок на ковзанах. Ми хочемо, щоб молодь не залежала від чужих відео чи наявності тренерів лише у великих містах", - кажуть у клубі.

Що входить до програми навчання

Навчальний контент на YouTube-майданчику адаптований для широкої аудиторії - від дітей до дорослих. Програма фокусується на ключових аспектах гри:

  • техніка катання (базові рівні та складніші маневри на льоду)
  • кидкова техніка та вправи на володіння ключкою
  • спеціальні комплекси на витривалість і координацію
  • самостійні тренування, тобто вправи, які можна виконувати без сторонньої допомоги

Попит на українське

Актуальність такого формату підтверджують цифри: лише за останній місяць навчальні відео зібрали понад 235 тис. переглядів.

Переважна більшість глядачів - українці, що вказує на високий попит саме на рідномовний спортивний контент.

Організатори планують і надалі розширювати базу знань, залучаючи професійних гравців і тренерів до створення нових форматів - від мотиваційних роликів до інтерактивів для вболівальників.

Раніше ми повідомили, що збірна України U-20 дізналася всіх суперників на ЧС-2026 з хокею.

Також ми писали, що Міжнародна федерація хокею проігнорувала рекомендації МОК щодо росіян з білорусами.

