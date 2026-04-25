Українець розірвав чемпіонат Франції: Яремчук зробив те, чого від нього чекали фанати "Ліона"

Ефективний перформанс українця

Після перебування на лаві запасних у минулій грі проти ПСЖ, Роман Яремчук повернувся в основу "ткачів" і одразу продемонстрував високий рівень реалізації.

Рахунок був відкритий на 19-й хвилині: після стрімкого проходу та навісу від Абнера Вінісіуса українець технічно пробив у дотик, не залишивши шансів голкіперу.

Попри те, що "Осер" відігрався зусиллями Діоманде, у другому таймі ініціатива знову перейшла до господарів. Спершу Толіссо вивів "Ліон" уперед, а згодом він же виступив асистентом для другого взяття воріт Яремчука.

Роман ідеально відгукнувся на довгу передачу у штрафний майданчик і знову одним дотиком переграв захист гостей, зробивши рахунок 3:1.

Статистика та турнірні перспективи

Яремчук провів на полі 77 хвилин, встигнувши тричі пробити по воротах та віддати 12 точних пасів.

Під завісу зустрічі "Осер" скоротив відставання до мінімуму завдяки голу Око, проте фінальний свисток зафіксував перемогу "Ліона" - 3:2.

Цей дубль став для Романа дебютним у складі французького клубу. Наразі статистика гравця після зимового переходу з "Олімпіакоса" налічує 3 голи та 1 асист у 10 матчах.

Цікаво, що Яремчук став уже другим українським легіонером, який забивав "Осеру" цього сезону - раніше це робив Ілля Забарний у складі ПСЖ.

Завдяки цьому успіху "Ліон" зміцнює свої позиції на третій сходинці чемпіонату.

Наступне випробування на команду чекає 3 травня у виїзному протистоянні з "Ренном". Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.