Українець Марсак пробився до довільної програми Євро-2026 та встановив особистий рекорд

Прорив Кирила Марсака на Євро-2026

У британському Шеффілді стартував чемпіонат Європи з фігурного катання. Першими за нагороди розпочали боротьбу чоловіки в одиночному розряді.

Представник України Кирило Марсак, для якого це другий дорослий Євро в кар'єрі, показав високий рівень підготовки напередодні поїздки на Олімпійські ігри.

У межах короткої програми на лід вийшли 29 атлетів, серед яких були лідери світового рейтингу - швейцарець Лукас Брітшгі та італієць Ніколай Мемола.

Головним завданням для українця було потрапляння до числа 24 найкращих, що дає право виступити у довільній програмі.

Новий особистий рекорд та 11-те місце

Марсак не лише виконав кваліфікаційне завдання, а й суттєво покращив свої статистичні показники.

Судді оцінили виступ українця у 76.92 бала. Цей результат дозволив Кирилу посісти проміжну 11-ту сходинку турнірної таблиці.

Даний показник став новим рекордом у кар'єрі фігуриста. Попереднє досягнення Марсака (75.35 бала) було зафіксовано на турнірі Lombardia Trophy минулого року.

Також спортсмен значно перевершив свій результат на дебютному для себе Євро-2023, де після першого виду змагань він ішов 17-м.

Проміжні результати ЧЄ-2026 (коротка програма):

Ніка Егадзе (Грузія) - 91.28 Александр Селевко (Естонія) - 88.71 Міхаїл Селевко (Естонія) - 88.28

...

11. Кирило Марсак (Україна) - 76.92

Коли відбудеться фінальний виступ

Володарі медалей європейської першості в чоловічому катанні визначаться за підсумками довільної програми.

Виступи фігуристів заплановані на суботу, 17 січня. Початок змагального дня - о 15:00 за київським часом.

Нагадаємо, що Кирило Марсак є єдиним представником України, який виборов ліцензію на участь у зимових Олімпійських іграх 2026 року в цій дисципліні. Пряму трансляцію змагань в Україні забезпечує "Суспільне Спорт".