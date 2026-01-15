Українець Марсак пробився до довільної програми Євро-2026 та встановив особистий рекорд

Кирило Марсак здобув особистий рекорд і посів 11-те місце у короткій програмі Євро-2026. Український фігурист гарантував собі вихід у довільну програму чемпіонату Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат змагань.
У британському Шеффілді стартував чемпіонат Європи з фігурного катання. Першими за нагороди розпочали боротьбу чоловіки в одиночному розряді.
Представник України Кирило Марсак, для якого це другий дорослий Євро в кар'єрі, показав високий рівень підготовки напередодні поїздки на Олімпійські ігри.
У межах короткої програми на лід вийшли 29 атлетів, серед яких були лідери світового рейтингу - швейцарець Лукас Брітшгі та італієць Ніколай Мемола.
Головним завданням для українця було потрапляння до числа 24 найкращих, що дає право виступити у довільній програмі.
Марсак не лише виконав кваліфікаційне завдання, а й суттєво покращив свої статистичні показники.
Судді оцінили виступ українця у 76.92 бала. Цей результат дозволив Кирилу посісти проміжну 11-ту сходинку турнірної таблиці.
Даний показник став новим рекордом у кар'єрі фігуриста. Попереднє досягнення Марсака (75.35 бала) було зафіксовано на турнірі Lombardia Trophy минулого року.
Також спортсмен значно перевершив свій результат на дебютному для себе Євро-2023, де після першого виду змагань він ішов 17-м.
Володарі медалей європейської першості в чоловічому катанні визначаться за підсумками довільної програми.
Виступи фігуристів заплановані на суботу, 17 січня. Початок змагального дня - о 15:00 за київським часом.
Нагадаємо, що Кирило Марсак є єдиним представником України, який виборов ліцензію на участь у зимових Олімпійських іграх 2026 року в цій дисципліні. Пряму трансляцію змагань в Україні забезпечує "Суспільне Спорт".