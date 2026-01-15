Украинец Марсак пробился в произвольную программу Евро-2026 и установил личный рекорд

Прорыв Кирилла Марсака на Евро-2026

В британском Шеффилде стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию. Первыми за награды начали борьбу мужчины в одиночном разряде.

Представитель Украины Кирилл Марсак, для которого это второй взрослый Евро в карьере, показал высокий уровень подготовки накануне поездки на Олимпийские игры.

В рамках короткой программы на лед вышли 29 атлетов, среди которых были лидеры мирового рейтинга - швейцарец Лукас Бритшги и итальянец Николай Мемола.

Главной задачей для украинца было попадание в число 24 лучших, что дает право выступить в произвольной программе.

Новый личный рекорд и 11-е место

Марсак не только выполнил квалификационное задание, но и существенно улучшил свои статистические показатели.

Судьи оценили выступление украинца в 76.92 балла. Этот результат позволил Кириллу занять промежуточную 11-ю строчку турнирной таблицы.

Данный показатель стал новым рекордом в карьере фигуриста. Предыдущее достижение Марсака (75.35 балла) было зафиксировано на турнире Lombardia Trophy в прошлом году.

Также спортсмен значительно превзошел свой результат на дебютном для себя Евро-2023, где после первого вида соревнований он шел 17-м.

Промежуточные результаты ЧЕ-2026 (короткая программа):

Ника Эгадзе (Грузия) - 91.28 Александр Селевко (Эстония) - 88.71 Михаил Селевко (Эстония) - 88.28

...

11. Кирилл Марсак (Украина) - 76.92

Когда состоится финальное выступление

Обладатели медалей европейского первенства в мужском катании определятся по итогам произвольной программы.

Выступления фигуристов запланированы на субботу, 17 января. Начало соревновательного дня - в 15:00 по киевскому времени.

Напомним, что Кирилл Марсак является единственным представителем Украины, который завоевал лицензию на участие в зимних Олимпийских играх 2026 года в этой дисциплине. Прямую трансляцию соревнований в Украине обеспечивает "Суспільне Спорт".