Українець Лозан зазнав першої поразки у кар’єрі: гран-прі WBC

Український боксер Данило Лозан уперше програв на професійному рингу, поступившись у півфіналі престижного Гран-прі WBC.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат бою.

Лозан поступився рішенням більшості суддів

У Ер-Ріяді він не зміг подолати узбека Муджибілло Турсунова, який за рішенням суддів здобув перемогу та вийшов до фіналу.

Поєдинок у першій середній вазі (до 63,5 кг) тривав шість раундів і завершився суддівським рішенням на користь Турсунова.

Судді віддали перевагу представнику Узбекистану - 57-57, 59-55, 59-55, 58-56, 58-56. Для Лозана ця поразка стала першою у професійній кар’єрі після 15 перемог, дев’ять з яких він здобув нокаутом.

Шлях українця до півфіналу

На старті турніру Данило Лозан здолав узбека Камронбека Ешматова, після чого у другому колі переміг канадця Еріка Басрана.

У чвертьфіналі українець упевнено розібрався з представником Казахстану Санаталі Толтаєвим, забезпечивши собі місце серед чотирьох найсильніших.

Хто ще бореться за фінал

В іншому півфіналі зійдуться колумбієць Карлос Утріа (12–0, 10 КО) та Нтетелело Нкосі з Південної Африки (10–2, 5 КО).

Переможець цього бою зустрінеться з Турсуновим у фіналі турніру WBC Grand Prix у Саудівській Аравії.