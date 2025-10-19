ua en ru
Украинец Лозан потерпел первое поражение в карьере: гран-при WBC

Воскресенье 19 октября 2025 21:41
Украинец Лозан потерпел первое поражение в карьере: гран-при WBC Данило Лозан (фото: instagram.com/lozan.17)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинский боксер Даниил Лозан впервые проиграл на профессиональном ринге, уступив в полуфинале престижного Гран-при WBC.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат боя.

Лозан уступил решением большинства судей

В Эр-Рияде он не смог преодолеть узбека Муджибилло Турсунова, который по решению судей одержал победу и вышел в финал.

Поединок в первом среднем весе (до 63,5 кг) длился шесть раундов и завершился судейским решением в пользу Турсунова.

Судьи отдали предпочтение представителю Узбекистана - 57-57, 59-55, 59-55, 58-56, 58-56. Для Лозана это поражение стало первым в профессиональной карьере после 15 побед, девять из которых он одержал нокаутом.

Путь украинца в полуфинал

На старте турнира Даниил Лозан одолел узбека Камронбека Эшматова, после чего во втором круге победил канадца Эрика Басрана.

В четвертьфинале украинец уверенно разобрался с представителем Казахстана Санатали Толтаевым, обеспечив себе место среди четырех сильнейших.

Кто еще борется за финал

В другом полуфинале сойдутся колумбиец Карлос Утриа (12-0, 10 КО) и Нтетелело Нкоси из Южной Африки (10-2, 5 КО).

Победитель этого боя встретится с Турсуновым в финале турнира WBC Grand Prix в Саудовской Аравии.

Ранее мы приводили заявление менеджера украинца о бое Ломаченко - Климас.

Также читайте о топ-5 наиболее вероятных соперников Александра Усика прямо сейчас.

Украина Бокс
