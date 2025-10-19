Украинец Лозан потерпел первое поражение в карьере: гран-при WBC
Украинский боксер Даниил Лозан впервые проиграл на профессиональном ринге, уступив в полуфинале престижного Гран-при WBC.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат боя.
Лозан уступил решением большинства судей
В Эр-Рияде он не смог преодолеть узбека Муджибилло Турсунова, который по решению судей одержал победу и вышел в финал.
Поединок в первом среднем весе (до 63,5 кг) длился шесть раундов и завершился судейским решением в пользу Турсунова.
Судьи отдали предпочтение представителю Узбекистана - 57-57, 59-55, 59-55, 58-56, 58-56. Для Лозана это поражение стало первым в профессиональной карьере после 15 побед, девять из которых он одержал нокаутом.
Путь украинца в полуфинал
На старте турнира Даниил Лозан одолел узбека Камронбека Эшматова, после чего во втором круге победил канадца Эрика Басрана.
В четвертьфинале украинец уверенно разобрался с представителем Казахстана Санатали Толтаевым, обеспечив себе место среди четырех сильнейших.
Кто еще борется за финал
В другом полуфинале сойдутся колумбиец Карлос Утриа (12-0, 10 КО) и Нтетелело Нкоси из Южной Африки (10-2, 5 КО).
Победитель этого боя встретится с Турсуновым в финале турнира WBC Grand Prix в Саудовской Аравии.
