ua en ru
Нд, 01 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Україна з "золотом" і в топі: підсумки чемпіонату Європи з біатлону-2026

Неділя 01 лютого 2026 18:40
UA EN RU
Україна з "золотом" і в топі: підсумки чемпіонату Європи з біатлону-2026 Анастасія Меркушина стала чемпіонкою Європи (фото: biathlon.com.ua)
Автор: Андрій Костенко

У норвезькому Шушені фінішував чемпіонат Європи-2026 з біатлону. Збірна України зробила крок уперед, порівняно з минулорічним Євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

"Золото" Меркушиної

Головним здобутком України на Євро-2026 стала перемога Анастасії Меркушиної в індивідуальній гонці. Саме цей результат дозволив "синьо-жовтим" не лише уникнути "сухого" турніру, а й потрапити до трійки найкращих у загальному заліку.

Для самої Анастасії – це було друге "золото" чемпіонатів Європи в кар'єрі: раніше вона тріумфувала у спринті в 2023 році.

Окрім Меркушиної, близьким до нагород був Денис Насико. У спринті він фінішував п'ятим і потрапив до квіткової церемонії – це найкращий чоловічий результат України в Шушені.

Треті в медальному заліку

Попри лише одну нагороду, українці зуміли замкнути трійку найкращих збірних чемпіонату. Тріумфували на турнірі французи, які вибороли 13 нагород, 5 з яких – золоті.

Підсумковий медальний залік ЧЄ-2026:

  1. Франція – 5 золотих + 2 срібні + 6 бронзових = 13
  2. Норвегія – 2+2+1 = 6
  3. Україна – 1+0+0 = 1
  4. Німеччина – 0+3+1 = 4
  5. Італія – 0+1+0 = 1

Для України це перший фініш у топ-3 медального заліку з 2023 року. Тоді команда також завершила турнір із одним "золотом".

Результат став кроком уперед у порівнянні з минулим Євро, де українці залишилися без нагород. Нинішній виступ дозволив уникнути повторення антирекорду.

Історично ж найуспішнішим для "синьо-жовтих" залишається чемпіонат Європи-2012, де команда здобула одразу вісім медалей.

Раніше ми розповіли, як провал на одному етапі залишив збірну України без нагороди в естафеті на ЧЄ з біатлону.

Також ми повідомляли, що біатлон на Олімпіаді-2026 прийме рекордну кількість глядачів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Биатлон Збірна України
Новини
Штурм на Покровському фронті провалився: ЗСУ знищили 4 взводи ворога (відео)
Штурм на Покровському фронті провалився: ЗСУ знищили 4 взводи ворога (відео)
Аналітика
"Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві