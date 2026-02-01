Україна з "золотом" і в топі: підсумки чемпіонату Європи з біатлону-2026
У норвезькому Шушені фінішував чемпіонат Європи-2026 з біатлону. Збірна України зробила крок уперед, порівняно з минулорічним Євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.
"Золото" Меркушиної
Головним здобутком України на Євро-2026 стала перемога Анастасії Меркушиної в індивідуальній гонці. Саме цей результат дозволив "синьо-жовтим" не лише уникнути "сухого" турніру, а й потрапити до трійки найкращих у загальному заліку.
Для самої Анастасії – це було друге "золото" чемпіонатів Європи в кар'єрі: раніше вона тріумфувала у спринті в 2023 році.
Окрім Меркушиної, близьким до нагород був Денис Насико. У спринті він фінішував п'ятим і потрапив до квіткової церемонії – це найкращий чоловічий результат України в Шушені.
Треті в медальному заліку
Попри лише одну нагороду, українці зуміли замкнути трійку найкращих збірних чемпіонату. Тріумфували на турнірі французи, які вибороли 13 нагород, 5 з яких – золоті.
Підсумковий медальний залік ЧЄ-2026:
- Франція – 5 золотих + 2 срібні + 6 бронзових = 13
- Норвегія – 2+2+1 = 6
- Україна – 1+0+0 = 1
- Німеччина – 0+3+1 = 4
- Італія – 0+1+0 = 1
Для України це перший фініш у топ-3 медального заліку з 2023 року. Тоді команда також завершила турнір із одним "золотом".
Результат став кроком уперед у порівнянні з минулим Євро, де українці залишилися без нагород. Нинішній виступ дозволив уникнути повторення антирекорду.
Історично ж найуспішнішим для "синьо-жовтих" залишається чемпіонат Європи-2012, де команда здобула одразу вісім медалей.
Раніше ми розповіли, як провал на одному етапі залишив збірну України без нагороди в естафеті на ЧЄ з біатлону.
Також ми повідомляли, що біатлон на Олімпіаді-2026 прийме рекордну кількість глядачів.