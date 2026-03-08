Україна втратила перше місце на Паралімпіаді-2026: хто потіснив наших героїв і що сталося

Збірна України завершила другий день Паралімпійських ігор-2026 із чотирма медалями у парабіатлоні. Попри подвійний подіум Максима Мурашковського та Дмитра Суярка, команда втратила першу позицію медального заліку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат змагнь.

Україна завершила другий день Паралімпіади з чотирма медалями

Національна збірна України провела другий змагальний день Паралімпійських ігор-2026, що проходять у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо.

Українські спортсмени поповнили скарбничку чотирма нагородами у парабіатлоні - однією срібною та трьома бронзовими.

Однак відсутність золотих медалей призвела до змін у загальному медальному заліку. Після двох днів змагань Україна опустилася з першої на другу позицію.

Лідерство захопила збірна Китаю, яка вже має в активі вісім золотих нагород.

Подвійний подіум України в чоловічій гонці

Найуспішнішим для українців став старт у чоловічій індивідуальній гонці серед спортсменів із порушеннями зору.

Максим Мурашковський продемонстрував бездоганну стрільбу, закривши всі мішені без промахів, і здобув срібну нагороду.

Його співвітчизник Дмитро Суярко допустив один промах, отримавши хвилину штрафу, але все ж фінішував третім і став бронзовим призером.

Перемогу в цій дисципліні здобув представник Китаю Хесон Дан, який поєднав високу швидкість із ідеальною роботою на вогневих рубежах.

Ще троє українців фінішували у топ-6: Ярослав Решетинський став четвертим, Олександр Казік посів п'яте місце, а Анатолій Ковалевський завершив гонку шостим.

Напередодні саме ця трійка виграла всі медалі у спринті, але цього разу залишилася без нагород.

Результати чоловічої індивідуальної гонки (клас Vision Impaired)

Хесон Дан (Китай) - 31:31,9 Максим Мурашковський (Україна) +2:09,2 Дмитро Суярко (Україна) +2:19,2 Ярослав Решетинський (Україна) +2:47,0 Олександр Казік (Україна) +3:19,9 Анатолій Ковалевський (Україна) +4:06,1

Українки без медалей у гонці з порушеннями зору

У жіночій індивідуальній гонці серед спортсменок із порушеннями зору найкращий результат серед українок показала Олександра Даниленко.

Вона відпрацювала на стрільбі без помилок, однак фінішувала четвертою.

Перемогу здобула китаянка Ван Юе. Срібну медаль виграла представниця Чехії Сімона Бубенічкова, а бронзу отримала німкеня Йоганна Ректенвальд.

Інші українські біатлоністки завершили гонку поза межами першої п'ятірки: Ілона Варковець стала восьмою, Оксана Шишкова - дев'ятою, Романа Лобашева - дванадцятою.

Усі медалі України у другий день

"срібло"

Максим Мурашковський (біатлон, індивідуальна гонка, клас з порушеннями зору)

"бронза"

Тарас Радь (біатлон, індивідуальна гонка, клас сидячи)

Олександра Кононова (біатлон, індивідуальна гонка, клас стоячи)

Дмитро Суярко (біатлон, індивідуальна гонка, клас з порушеннями зору)

Медальний залік Паралімпіади-2026 після двох днів

Китай - 8 золото + 5 срібло + 3 бронза = 16 Україна - 3 + 2 + 5 = 10 Австрія - 2 + 0 + 0 = 2 Канада - 1 + 3 + 2 = 6 США - 1 + 3 + 1 = 5 Франція - 1 + 2 + 0 = 3 Німеччина - 1 + 1 + 5 = 7 Італія - 1 + 1 + 1 = 3