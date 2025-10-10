Україна врятувала нічию з Угорщиною у відборі молодіжного Євро-2027 (відео)

Євро-2027 U-21, кваліфікація

Україна U-21 – Угорщина U-21 – 3:3

Голи: Степанов, 8, Маткевич, 76, Крупський, 85 – Туболі, 37 (пенальті), Молнар, 60, Феньйо, 80

Деталі протистояння

Україна вийшла на гру лідером групи і явним фаворитом. З перших хвилин стала диктувати хід поєдинку. І вже на 8-й хвилині рахунок відкрив Степанов. Скориставшись ідеальним пасом від Лосенка він вийшов віч-на віч з голкіпером та перекинув його.

"Синьо-жовті" контролювали гру до середини першого тайму, а потім стали помилятися. Один з таких промахів призвів до пенальті та пропущеного голу.

Відразу після цього команда знову почала тиснути на ворота суперника, але до перерви втілити свою перевагу в гол не змогла.

У середині другого тайму угорці вибігли у стрімку атаку: Молнар увійшов у штрафний майданчик і пробив у ближній кут. Домчак не врятував нашу збірну.

На 76-й хвилині наші зрівняли рахунок: Маткевич вибіг з-за спин захисників, переграв воротаря та закотив м'яч у порожні ворота.

Але через чотири хвилини угорці знову повели в рахунку. Вони отримали право на штрафний. І хоча сам удар був заблокований, нападник гостей Феньйо був першим на добиванні – 2:3.

Українцям вдалося врятувати матч завдяки голу Крупського на 85-й хвилині.

"Синьо-жовті" могли й вирвати перемогу, але Гусол у компенсований час не реалізував свій момент.

Що далі

Україна продовжує очолювати свій квартет, випереджаючи Туреччину лише за додатковими показниками – в обох по 4 очки.

Наступний матч відбору молодіжного Євро-2027 Україна зіграє у вівторок, 14 жовтня, проти Хорватії.