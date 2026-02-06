UA

Україна на церемонії відкриття Олімпіади-2026: як це було (фото і відео)

Українські спортсмени на церемонії відкриття Олімпіади-2026 (фото: "Суспільне Спорт")
Автор: Андрій Костенко

Українські спортсмени взяли участь у церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор-2026 у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію заходу.

Як пройшов вихід України

Церемонія відкриття Олімпійських ігор-2026 розпочалася о 21:00 за київським часом.

Прапороносцями збірної України стали скелетоніст Владислав Гераскевич та представниця шорт-треку Єлизавета Сидьорко.

Очікуючи своєї черги на параді учасників, українські спортсмени заспівали безсмертний український шлягер "Червона рута".

 

Наша збірна перед початком церемонії (фото: НОК України)

Загалом до Італії поїхали 46 українських атлетів. Вони змагатимуться в 11-ти видах спорту з 16-ти, що будуть представлені на іграх. Найбільше представництво Україна матиме в біатлоні та санному спорті – по 10 атлетів. Ще дев'ять спортсменів виступатимуть у фристайлі.

Олімпіада-2026: що відомо

Ігри пройдуть в італійських містах Мілан та Кортіна-д'Ампеццо з 4 до 22 лютого. Це – четверта Олімпіада, яку приймає Італія.

Загалом буде розіграно 116 комплектів нагород – на 7 більше, ніж на зимових Олімпійських іграх 2022 року. На форумі дебютує один новий вид спорту – скі-альпінізм. Також внесені зміни у програми деяких інших дисциплін.

Участь в Олімпіаді візьмуть понад 4 тисяч спортсменів з 96-ти країн. Три країни вперше беруть участь у зимових Олімпійських іграх: Бенін, Гвінея-Бісау та Об'єднані Арабські Емірати. А Венесуела, Кенія, Сінгапур, Уругвай і Південно-Африканська Республіка повернулися до змагань після перерви.

Раніше ми розповіли, чому лідерка біатлонної збірної України пропустить старт Олімпіади.

Також дізнайтеся, які види спорту увійшли до програми Олімпіади-2026.

